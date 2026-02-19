Corso oltre le tendenze: comunicare la moda tra cultura e innovazione sostenibile

Un corso dedicato a interpretare la moda attraverso cultura visiva, pratiche professionali e sviluppo sostenibile, con supporti e opportunità per lo studente

Oltre le tendenze è un corso pensato per chi vuole capire e raccontare la moda oltre il giro delle passerelle: approfondisce cultura visiva, pratiche operative e innovazione sostenibile. Le lezioni si tengono in italiano a Rimini e mescolano teoria e laboratori per preparare professioniste e professionisti capaci di leggere i mutamenti del settore e trasformarli in progetti concreti.

Il corso appartiene alla classe L-3 R, dedicata alle discipline artistiche e della moda, e nasce per chi desidera acquisire una prospettiva critica ma anche competenze spendibili nel lavoro quotidiano della comunicazione e del prodotto.

Struttura e contenuti

Il percorso, coordinato da Stefano Marino e ospitato dal Dipartimento delle Arti (DAR), è interdisciplinare: storia della moda, analisi della cultura visiva e progettazione della comunicazione si intrecciano con moduli su sostenibilità, innovazione e tecniche di produzione comunicativa. Le attività includono esercitazioni pratiche, analisi dei materiali, studio dei linguaggi visivi e progettazione di campagne o prodotti comunicativi.

L’obiettivo è dare strumenti concreti per interpretare trend, sperimentare materiali e costruire narrazioni visive efficaci — capacità che facilitano l’ingresso nel mondo del lavoro e il dialogo con realtà creative e industriali.

Accesso e iscrizioni

L’ammissione avviene a numero programmato: questo consente di mantenere classi compatte e laboratori attivi, con tutorato più attento. Il piano didattico dettaglia obblighi e obiettivi formativi, e il coordinatore fornisce indicazioni sulle modalità di valutazione e sulle competenze attese.

Servizi a supporto degli studenti

L’ateneo mette a disposizione una serie di servizi gratuiti per accompagnare il percorso: e-book e risorse digitali accessibili da remoto, app per monitorare la disponibilità delle sale studio, sportelli di orientamento e supporto psicologico.

Questi strumenti non solo semplificano la vita universitaria, ma aiutano anche a mantenere concentrazione e rendimento durante gli anni di corso. Sul portale istituzionale si trovano aggiornamenti su orari, accessi e contatti dei servizi.

Esperienze pratiche e opportunità extracurriculari

Il corso promuove tirocini, workshop e collaborazioni con aziende e studi del settore moda, oltre a iniziative culturali e sportive per arricchire il tempo libero. Le opportunità internazionali — periodi di studio o stage all’estero — sono incoraggiate perché aprono a metodi diversi e fanno crescere il network professionale.

Le esperienze che combinano tirocinio e mobilità internazionale spesso accorciano i tempi di inserimento lavorativo; per questo il corso sta ampliando le reti di tirocinio e le piattaforme digitali per facilitare il placement e il supporto alla didattica a distanza. Sono inoltre previsti percorsi di mentoring e collaborazioni con enti esterni per accompagnare gli studenti nel primo impatto col mercato.

Sbocchi professionali e orientamento

Oltre le tendenze aiuta a trasformare passioni personali in competenze pratiche: consulenza creativa, ricerca visiva, comunicazione della moda e gestione di progetti culturali sono alcuni degli ambiti in cui si può lavorare. Il curriculum punta a costruire profili trasversali — competenze tecniche, pensiero critico e scelte etiche orientate alla sostenibilità — che le aziende oggi richiedono. Se cerchi un percorso pratico, con apertura internazionale e attenzione alla sostenibilità, Oltre le tendenze offre strumenti concreti per muoverti nel mercato contemporaneo. Per dettagli su ammissione, piani e servizi consulta il sito dell’ateneo.