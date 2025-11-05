Corso di Fashion Design all’IED di Milano: Scopri un’Opportunità Unica per la Tua Carriera nella Moda

Trasforma la tua passione per la moda in una carriera di successo con il Corso di Fashion Design dell'IED di Milano. Sviluppa le tue competenze creative e tecniche per emergere nel dinamico mondo della moda. Unisciti a noi per acquisire conoscenze approfondite e opportunità uniche nel settore della moda, preparandoti a diventare un professionista riconosciuto nel campo del design.

Il corso di fashion design dell’Istituto Europeo di Design (IED) a Milano rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera intraprendere una carriera nel settore della moda. Con un inizio previsto per ottobre e una durata di tre anni, questo programma è progettato per fornire una formazione completa che spazia dalla progettazione alla sostenibilità, integrando competenze tecniche e creatività.

Struttura del corso e aree tematiche

Il percorso formativo si articola in sei aree essenziali: progettazione, ricerca, arte, cultura visiva, artigianalità e sostenibilità.

Ogni anno, gli studenti hanno l’opportunità di sviluppare collezioni complete, mentre nei laboratori pratici, come quelli di sartoria, maglieria e accessori, si applicano le conoscenze teoriche acquisite.

Primo anno: fondamenta della moda

Durante il primo anno, gli studenti si concentrano sull’acquisizione delle basi necessarie per il design di moda. Attraverso corsi di modellistica, sartoria e storia della moda, i partecipanti sono guidati nella creazione della loro prima collezione.

L’approccio multidisciplinare consente di apprendere le tecniche di disegno tecnico e l’uso dei materiali, creando un solido bagaglio culturale.

Specializzazioni nel secondo anno

Nel secondo anno, i corsisti possono scegliere di specializzarsi in Shoes & Accessories Design, dedicandosi alla progettazione di borse, scarpe e accessori moda. Questo approccio permette di approfondire ulteriormente le tecniche di progettazione, integrando anche aspetti legati alla comunicazione e alla ricerca stilistica. L’obiettivo è sviluppare uno stile personale, unendo creatività e funzionalità.

Terzo anno: preparazione al mondo del lavoro

Il terzo anno è focalizzato sulla realizzazione di un progetto di tesi che rappresenta la sintesi dell’intero percorso formativo. Gli studenti lavorano su un progetto identitario, imparando a utilizzare tecniche sartoriali avanzate e a svolgere ricerche iconografiche. I corsi specialistici offrono la possibilità di esplorare il design eco-sostenibile e la rigenerazione dei materiali, preparando gli studenti per le sfide del settore.

Vivere la moda a Milano

Studiare a Milano significa immergersi nel cuore pulsante della moda internazionale. Gli studenti partecipano a eventi, sfilate e mostre, avendo accesso a un network di professionisti del settore. Questo contesto stimolante favorisce un apprendimento pratico e diretto, oltre a creare opportunità di networking preziose per il futuro professionale degli studenti.

Opportunità di carriera

Il diploma accademico di primo livello in fashion design dell’IED prepara gli studenti a intraprendere carriere in diverse aree della moda, come il design di abbigliamento, il merchandising e la comunicazione della moda. Con un forte focus sulle competenze digitali e sulla sostenibilità, i laureati sono pronti a rispondere alle esigenze del mercato moderno.