Corso di Diploma in Marketing e Comunicazione della Moda all’IED di Firenze

Il corso di diploma accademico di primo livello in Fashion Marketing e comunicazione offerto dall’IED di Firenze si propone di formare professionisti capaci di navigare le complesse dinamiche del settore moda. A partire da ottobre 2026, il programma di tre anni combina teoria e pratica attraverso l’analisi delle tendenze culturali, economiche e sociali che influenzano il mercato della moda a livello globale.

Un approccio educativo integrato

L’approccio didattico dell’IED Firenze è caratterizzato dall’integrazione delle nuove tecnologie digitali con un’interazione diretta tra piccole e medie imprese locali e grandi gruppi internazionali.

Questa metodologia consente agli studenti di sviluppare competenze trasversali, fondamentali per affrontare le sfide del mercato globale.

Connessione con il territorio

Un aspetto distintivo del corso è la forte connessione con il tessuto produttivo toscano, particolarmente riconosciuto nei settori tessile, della pelletteria e della moda sostenibile. Eventi come Pitti diventano un’opportunità concreta per applicare le conoscenze acquisite, permettendo agli studenti di immergersi direttamente nel mondo della moda e di comprendere il funzionamento interno dell’industria.

Struttura del percorso formativo

Il programma di studi è suddiviso in tre anni, ciascuno dedicato a specifici aspetti formativi. Il primo anno è focalizzato sulla creazione di una solida base culturale e metodologica, dove gli studenti si avvicinano alla storia dell’arte, del costume e della moda, apprendendo anche i principi del fashion design e della comunicazione visiva.

Competenze tecniche e strumenti digitali

Nel primo anno, gli studenti iniziano a utilizzare software come Photoshop e applicativi di Office, partecipando a esercitazioni pratiche che includono la creazione di editoriali e l’organizzazione di eventi come sfilate.

Questo approccio pratico è fondamentale per apprendere come tradurre idee in progetti reali.

Durante il secondo anno, l’attenzione si sposta verso l’analisi delle dinamiche di mercato e dei modelli imprenditoriali nel settore moda. Gli studenti esplorano temi come il merchandising, la gestione di eventi e il product management. Inoltre, l’uso di strumenti avanzati, compresi software di intelligenza artificiale, permette di sviluppare progetti innovativi che affrontano temi attuali come la sostenibilità ambientale e l’inclusività.

Preparazione al mondo del lavoro

Il terzo anno rappresenta il culmine del percorso, dove gli studenti consolidano le competenze acquisite e lavorano su progetti pratici, analizzando i dati di mercato e creando contenuti multimediali anche in formato video. L’accento è posto su tecniche di digital marketing e strategie di comunicazione, preparando gli studenti ad affrontare con competenza le sfide del settore.

La tesi e le opportunità professionali

La realizzazione della tesi, che può essere un progetto individuale o in collaborazione con un’azienda, è un momento cruciale. Gli studenti propongono idee innovative come il rebranding o strategie di lancio prodotto, dimostrando la loro capacità di integrare creatività e rigore progettuale. Questo lavoro rappresenta non solo un’espressione delle competenze acquisite, ma anche un’opportunità per entrare in contatto con il mondo del lavoro.

Il corso di Fashion Marketing e comunicazione dell’IED Firenze offre un percorso formativo completo, preparando i futuri professionisti ad affrontare le evoluzioni del settore moda con una visione critica e operativa. Con un forte legame con il territorio e un approccio pratico, il corso rappresenta una scelta ideale per chi aspira a una carriera nella moda.