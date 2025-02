Tendenze sostenibili e audaci

La Copenhagen Fashion Week, tenutasi dal 27 al 31 gennaio, ha confermato il suo impegno verso la sostenibilità, un tema sempre più centrale nel mondo della moda. Nonostante l’assenza di alcuni marchi noti, l’evento ha riunito designer emergenti e appassionati di moda, tutti uniti dalla volontà di promuovere pratiche sostenibili. La settimana ha visto un predominio di tonalità neutre, con il marrone che ha dominato le passerelle, riflettendo il “mocha mousse” scelto da Pantone per il 2025.

Accessori innovativi e stratificazione

Un trend sorprendente emerso durante la manifestazione è stato l’uso dei calzini indossati sopra le scarpe, una scelta audace che ha catturato l’attenzione. Questa tendenza non solo sfida le convenzioni estetiche, ma offre anche un tocco di funzionalità, proteggendo i piedi dal freddo tipico del Nord. I designer hanno saputo reinterpretare questo accessorio, trasformandolo in un elemento distintivo del loro stile. Inoltre, cinture asimmetriche e oggetti inusuali come chiavi e catene hanno arricchito le passerelle, dimostrando come la moda possa essere sia funzionale che creativa.

Copricapi e plissé: un tocco di originalità

I copricapi hanno avuto un ruolo da protagonista, con cappelli dalle forme scultoree e foulard in seta annodati in modi innovativi. I designer hanno giocato con le silhouette, creando effetti quasi architettonici. MKDT Studio ha portato in passerella un’interpretazione unisex del plissé, dimostrando come questo elemento possa adattarsi a diverse estetiche, superando le tradizionali connotazioni di genere. La fluidità dei volumi e la destrutturazione delle silhouette hanno reso la collezione particolarmente affascinante e versatile.

Il ritorno dell’office core

Un’altra novità interessante è stata l’interpretazione contemporanea del trend office core, grazie al brand emergente Bonnetje. La collezione ha trasformato elementi tipici dell’ufficio anni ’90 in dettagli moderni e destrutturati. Blazer indossati in modo asimmetrico e gonne con rilegature di agende professionali hanno dato vita a un look ironico e funzionale, dimostrando che la moda può essere sia pratica che stilosa.