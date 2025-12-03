Controversia Legale: Sol de Janeiro vs MCoBeauty per Fragranze Simili

La tensione nel mondo della bellezza cresce, con Sol de Janeiro che ha deciso di ampliare la sua causa legale contro il marchio australiano MCoBeauty. La controversia riguarda la creazione e la promozione di fragranze ispirate ai profumi iconici del marchio brasiliano, noti per il loro profilo olfattivo distintivo.

Recentemente, Sol de Janeiro ha presentato un’ammenda alla sua denuncia iniziale, portando il numero di fragranze MCoBeauty sotto accusa a otto.

Questi prodotti sono accusati di replicare non solo le note aromatiche delle fragranze Cheirosa, ma anche l’estetica generale delle confezioni, contribuendo così a una confusione tra i consumatori.

Origini della controversia

La disputa è iniziata quando Sol de Janeiro ha evidenziato come MCoBeauty avesse imitato vari elementi distintivi dei suoi mists per il corpo, i quali hanno ottenuto un successo globale. Tra questi si trovano bottiglie trasparenti, etichette dai colori vivaci, tappi metallici arrotondati e un branding visivo caratteristico.

Espansione della causa

Nel nuovo atto d’accusa, Sol de Janeiro sostiene che MCoBeauty abbia ampliato la propria linea di “dupe”, intensificando le strategie di marketing che confondono ulteriormente i confini tra i due marchi. Secondo le accuse, i contenuti sponsorizzati da influencer, recensioni curate dai clienti e post sui social media creano l’illusione che i mist a basso costo siano equivalenti a quelli di Sol de Janeiro. Alcuni esempi menzionati includono video di influencer che etichettano i prodotti come i “migliori dupes di Sol de Janeiro su Amazon” e recensioni di clienti che affermano che le fragranze sono “esattamente le stesse”.

Implicazioni legali e responsabilità

Sol de Janeiro non si limita a denunciare la scarsa originalità di MCoBeauty, ma solleva anche preoccupazioni legate alle linee guida della Federal Trade Commission. Secondo la denuncia, MCoBeauty non avrebbe corretto le affermazioni fuorvianti fatte da influencer e recensori, apparendo, in alcuni casi, come se le avesse avallate. Poiché MCoBeauty gestisce e modera le recensioni online, Sol de Janeiro ritiene che il marchio avesse il dovere di rimuovere o chiarire tali affermazioni infondate, un’omissione che potrebbe configurarsi come una violazione normativa.

Un test per l’industria della bellezza

Con l’espansione della causa, il caso potrebbe diventare un punto di riferimento per la cultura dei “dupe” e per i limiti legali che questo fenomeno può attraversare. Mentre Sol de Janeiro si posiziona come custode del proprio marchio e sfida la disinformazione alimentata dagli influencer, MCoBeauty si prepara a difendere i propri prodotti come alternative legittime a basso costo. L’esito di questa battaglia legale avrà probabilmente conseguenze significative per il settore della bellezza, in un momento in cui il dibattito su similitudini, ispirazioni e imitazioni è più attuale che mai.