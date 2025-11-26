Compleanno di Hailey Bieber: makeup e moda per festeggiare i 29 anni

Il 29esimo compleanno di Hailey Bieber è stato un evento che ha catturato l’attenzione di molti, non solo per la sua celebrazione, ma anche per il makeup e lo stile che ha condiviso con i suoi fan. La modella e imprenditrice ha utilizzato la sua piattaforma social per mostrare come ha creato il suo look per la serata, un vero e proprio mix di eleganza e semplicità.

Il makeup di Hailey: un rituale di bellezza

Un aspetto fondamentale del makeup di Hailey è l’importanza dei prodotti per la cura della pelle. Prima di applicare il trucco, inizia sempre con una routine di skincare che prepara il viso. Questa volta ha scelto di utilizzare il Glazing Milk e il Barrier Butter del suo marchio, Rhode, per creare una base luminosa e idratata.

Prodotti chiave nel suo makeup

Tra i prodotti che Hailey ha impiegato per il suo look, spicca il Revealer Color Corrector di Kosas, che ha applicato delicatamente negli angoli interni e esterni degli occhi per dare luminosità.

Anche se non ha specificato il colore esatto, il tono rosa chiaro sembra perfetto per camuffare le discromie. Dopo aver fissato il tutto con la Airbrush Flawless Powder di Charlotte Tilbury, ha aggiunto un tocco di blush per un effetto fresco e naturale.

Un outfit che fa tendenza

Ma non è solo il makeup a catturare l’attenzione; il suo abbigliamento per la serata è stato altrettanto significativo. Hailey ha indossato un ensemble in bouclé, un tessuto che, sebbene classico, può risultare a volte un po’ datato se non abbinato correttamente.

Per l’occasione, ha scelto un set vintage di Chanel in un accattivante verde lime, composto da un top con colletto alto e una mini gonna.

Dettagli di stile

Il look è stato completato da calze nere trasparenti e stivali lucidi marroni, un tocco che ha reso l’intero outfit più moderno e adatto all’evento. Hailey ha dimostrato che il bouclé può essere reinterpretato in chiave contemporanea e non solo una scelta per occasioni formali.

Una festa indimenticabile

La celebrazione del compleanno di Hailey non si è limitata solo al makeup e all’outfit. La serata ha visto la partecipazione di amici e membri della famiglia, con prodotti del suo brand Rhode come protagonisti. Gli ospiti hanno trovato sulla tavola dei deliziosi gloss per le labbra e sacchetti personalizzati, creando un’atmosfera festosa e intima.

Per l’occasione, Hailey ha indossato un top Versace nero in pelle, un pezzo iconico della collezione Fall/Winter 2002, che ha abbinato a pantaloni a zampa neri e tacchi affusolati. Il suo look era completato da un’acconciatura elegante che metteva in risalto orecchini di diamante.

In breve, Hailey Bieber ha saputo rendere il suo 29esimo compleanno un momento memorabile, con un mix perfetto di bellezza, moda e convivialità. Non sorprende che continui a ispirare i suoi follower con il suo stile unico e le sue scelte di bellezza.