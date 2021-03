Il naso definisce i contorni e la simmetria del proprio viso e i suoi lineamenti. Per chi ha un naso a patata che non le piace e le crea dei complessi, ecco alcuni consigli utili su come rimpicciolire il naso a patata senza ricorrere alla chirurgia, ma con metodi naturali come il contouring o i correttori. Vediamo quali sono e il modo di utilizzo.

Come rimpicciolire il naso a patata

Il naso a patata, dal punto di vista della salute, è una crescita eccessiva dell’impalcatura della cartilagine che sostiene sia le narici che la punta nasale. Non tutti amano il proprio naso e questo difetto rischia di creare disagio. Una anomalia estetica che causa turbamenti e poca fiducia in sé stessi nei soggetti in quanto si sentono insicure e non abbastanza attraenti. Per rimediare a questo leggero difetto, la chirurgia estetica non è la giusta soluzione, ma ci son o una serie di rimedi validi ed efficaci al tempo stesso.

Tra i rimedi su come rimpicciolire il naso a patata e fare in modo che sia più piccolo e meno largo alla base vi è il make up che aiuta a correggere questo difetto. Per distogliere l’attenzione dal naso, basta semplicemente concentrarsi su una altra zona del viso in modo da risaltarla.

Per esempio, un perfetto smokey eyes permette di distogliere l’attenzione dal naso a patata in modo da concentrarsi sugli occhi e l’effetto che creano. Non solo il male up, ma ci sono anche altri rimedi e soluzioni naturali che possono aiutare a rimpicciolire il naso a patata in modo che non risulti qualcosa di cui vergognarsi.

Dal nose contouring sino agli esercizi di ginnastica facciale passando per i correttori nasali come Rhino Correct, sono diverse le soluzioni su come rimpicciolire il naso a patata nel modo migliore possibile.



Come rimpicciolire il naso: consigli

Il naso è una parte importante del viso e contribuisce a rendere il volto unico con le sue caratteristiche. In alcuni casi, soprattutto se è troppo grande o a patata, non si è contenti di questa parte del volto per cui sono in tanti coloro che decidono di modificarla. Come rimpicciolire il naso è possibile, ma senza ricorrere alla chirurgia estetica e a tutti gli effetti collaterali che un intervento del genere comporta.

Sono diversi i modi per restringere o rimpicciolire il naso senza essere invasivi e che si rivelano molto più economici rispetto alla rinoplastica. La molletta per il bucato è un rimedio che funziona sempre e che sicuramente ha effetti positivi. Basta mettere la molletta sul naso prima di andare a dormire per verificare i risultati che questo metodo consente di ottenere.

Sono tantissimi coloro che si affidano a esercizi di ginnastica facile che si rivelano molto efficaci su come rimpicciolire il naso. Alcuni sono davvero molto strani, ma di sicuro effetto. Per rimpicciolire il naso, basta mettere l’indice sulla punta, fare una leggera pressione. Un esercizio che previene il deterioramento della cartilagine e permette di avere un naso in condizioni estetiche ottimali, anche con il passare degli anni.

Un altro metodo valido e sicuramente da provare, oltre al nose contouring, ovvero il gioco di luci e ombre, è il rinofiller, delle punturine eseguite da un esperto del settore per aiutare a ridurre il naso. Un metodo non adatto a tutte, ma si consiglia di parlarne con un esperto.

Il miglior correttore nasale

Per ottenere risultati importanti ed evitare la chirurgia estetica, oltre ai metodi che sono stati consigliati su come rimpicciolire il naso, la soluzione migliore, in base al parere di esperti e consumatori, è sicuramente Rhino Correct. Considerato, come dice il nome, il miglior correttore nasale per correggere e prevenire inestetismi e difetti lievi del naso. Non è adatto nei casi gravi, in quanto in quei casi si consiglia la chirurgia estetica. Grazie ai suoi benefici, infatti, è riconosciuto come il correttore del naso ufficiale.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui</a >o sulla seguente immagine

Un dispositivo che è una ottima alternativa, dal momento che è efficace e funziona davvero, come si legge dalle recensioni sul sito ufficiale del prodotto. Un correttore nasale realizzato in silicone anallergico che non rimodella solo il naso, ma risolve anche i problemi dovuti alla cartilagine del naso.

In base ai consumatori ed esperti del settore, questo correttore nasale di Rhino Correct apporta i seguenti benefici:

Alza la punta del naso che, con il passare del tempo, rischia che la cartilagine si deteriori

Assottiglia la cartilagine dando al viso un aspetto maggiormente simmetrico

Riduce le dimensioni del naso e la sua larghezza

Riduce la cosiddetta gobba nasale che è causa di varie insicurezze e disagio

Ripristina la simmetria del naso eliminando le eventuali asimmetrie

Assottiglia il naso a patata in modo da dare una forma maggiormente elegante al naso.

Basta usarlo soltanto 3 o 4 volte a settimana per circa 15 minuti al giorno. Bisogna attendere almeno un mese per cominciare a vedere i primi risultati. A differenza della chirurgia, Rhino Correct non causa controindicazioni o effetti collaterali.

Per chi fosse interessato all’acquisto di questo prodotto e volesse vederne i risultati, si può comprare soltanto sul sito ufficiale del prodotto compilando il modulo di richiesta con i propri dati personali e inviare l’ordine. Non è disponibile nei siti di e-commerce o negozi fisici. Il prodotto è in vendita al costo di 49€ invece di 78 con la consegna gratis. Per il pagamento basta optare per le seguenti modalità: Paypal, carta di credito oppure in contanti al corriere quando consegna il prodotto a casa.