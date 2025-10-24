Come la nuova normativa sulla protezione dei dati influisce sulle aziende

Normativa in questione

Recentemente, è stata introdotta una nuova normativa sulla protezione dei dati, la quale modifica e integra le disposizioni esistenti, in particolare in relazione al GDPR. Questa normativa ha l’obiettivo di rafforzare la data protection e garantire una maggiore trasparenza nel trattamento dei dati personali.

Interpretazione e implicazioni pratiche

Dal punto di vista normativo, le aziende devono ora adeguarsi a requisiti più rigorosi. Questi includono una maggiore responsabilizzazione nel trattamento dei dati e l’obbligo di implementare misure di sicurezza adeguate.

Il Garante ha stabilito che tutte le organizzazioni devono effettuare una valutazione d’impatto sui rischi legati al trattamento dei dati.

Cosa devono fare le aziende

Le aziende sono tenute a rivedere le proprie politiche di GDPR compliance e a garantire che i processi relativi alla raccolta, conservazione e trattamento dei dati siano conformi alla normativa vigente. È essenziale formare il personale e istituire un sistema di monitoraggio continuo delle procedure di data protection.

Rischi e sanzioni possibili

Dal punto di vista normativo, il rischio compliance è reale: le aziende che non si allineano alla nuova normativa possono affrontare sanzioni significative, fino al 4% del fatturato annuo globale. Inoltre, vi è il rischio di danni reputazionali che possono influenzare negativamente le performance aziendali.

Best practice per compliance

Per garantire una corretta compliance, le aziende devono adottare una serie di best practice fondamentali: