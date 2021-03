I capelli sono la cornice del volto, ma durante i cambi di stagione come la primavera o l’autunno o per via di fattori esterni quali lo stress e la cattiva alimentazione, possono cadere destando preoccupazione. Ecco allora alcuni utili consigli su come infoltire i capelli senza danneggiarli ulteriormente in modo che siano più sani.

Come infoltire i capelli

In alcuni periodi dell’anno e per via di prodotti ricchi di sostanze dannose o ancora l’uso continuo di tinture e decolorazioni rischia d’indebolire il capello causandone la caduta. Per infoltire i capelli e dar loro la giusta vitalità e vigore che merita, sono diversi i rimedi che si possono adottare. Prima di tutto, è bene sapere che una alimentazione corretta e uno stile di vita sano sono la base, non solo per il fisico, ma anche per la salute della chioma.

Alcuni nutrienti come l’arginina, la glutammina e anche la cisteina, solo per citarne alcuni, si rivelano molto importanti per la chioma del capello e per darle la forza che merita al fine di prevenire la caduta. Il pesce, il pollame, il bianco d’uovo e i semi di zucca sono ricchi di aminoacidi. Nel caso l’alimentazione non fosse a sufficienza, sono diversi i prodotti ad hoc, come Foltina Plus che hanno il compito d’infoltire i capelli.

Per infoltire la chioma e dare maggiore vitalità e lucentezza, le vitamine del gruppo B come la biotina sono assolutamente alla base. Una vitamina che è di fondamentale importanza in quanto mantiene integri i capelli e la pelle facendo in modo che sia in salute.

La carenza di ferro indebolisce i capelli che appaiono spenti e sfibrati, oltre che secchi. Per questa ragione, nutrirsi di alimenti che siano ricchi di questo minerale, come fagioli, lenticchie, carne di cavallo, sicuramente infoltisce il capello aiutandolo a essere in salute.

Come infoltire i capelli: consigli

I capelli diradati sono un problema più comune di quanto si possa pensare. Come infoltire i capelli è assolutamente possibile grazie a uno stile di vita corretto, a prodotti specifici per il tipo di capello. Per infoltire i capelli bisogna intervenire su più fronti, soprattutto se il problema tende a presentarsi in momenti particolarmente stressanti oppure in seguito alla menopausa o gravidanza.

Per infoltire i capelli bisogna apportare delle modifiche e migliorie nella vita di tutti i giorni. Vivere in condizioni di particolare stress prolungato non va bene in quanto è considerato un nemico della salute dei capelli. Si consiglia anche di evitare acconciature particolarmente stressanti per il capello, così come lavaggi troppo eccessivi.

Per quanto riguarda i rimedi naturali, le maschere o gli impacchi sono la soluzione migliore. Gli impacchi a base di olio di ricino che è ricco di Omega 3 permette d’infoltire i capelli. Un trattamento molto facile da eseguire perché basta stenderlo sulle lunghezze e lasciare in posa per un periodo per poi risciacquare.

L’olio di oliva o a base di rosmarino, insieme ad alcuni shampoo e balsami specifici possono essere un rimedio molto efficace e valido per l’infoltimento dei capelli. Le fiale e i sieri anticaduta permettono di crescere capelli sani, forti e lucenti.

Come infoltire i capelli naturalmente

Insieme ai consigli e ai suggerimenti che sono stati citati, compreso anche i vari prodotti che sono diversi, il miglior consigliato da esperti del settore e consumatori è Foltina Plus. Una lozione professionale made in Italy pensato e progettato proprio per la salute della chioma. Foltina Plus secondo gli esperti è l’alternativa alla chirurgia e al trapianto, dal momento che si rivela particolarmente efficace per infoltire i capelli.

Una lozione spray che permette di tornare ad avere una chioma folta e sana con risultati ed effetti positivi che sono visibili sin dalla prima applicazione. Per prevenire la caduta dei capelli e le zone diradate, questa lozione è la giusta soluzione in quanto possono usarla tutti, sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello.

Folina Plus interrompe la caduta del capello agendo sulle zone diradate, stimola la microcircolazione riattivandola. Stimola i follicoli spenti, favorendo la ricrescita anche nelle zone che sono maggiormente diradate. Una soluzione rapida ed efficace da portare sempre con sé per usarla in ogni momento.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Non solo i consumatori lo raccomandano, ma anche gli esperti dal momento che, rispetto ad altri prodotti, contiene ingredienti naturali che non hanno controindicazioni o effetti collaterali, quali:

Arginina: stimola la microcircolazione aiutando a far crescere rapidamente i capelli

stimola la microcircolazione aiutando a far crescere rapidamente i capelli Serenoa: interrompe i processi di caduta

interrompe i processi di caduta Fieno greco: ricco di fitoestrogeni, agisce sui capelli diradati equilibrando i livelli ormonali in modo da innescare la ricrescita.

Una lozione come Foltina Plus è molto facile da usare e applicare in quanto basta spruzzarla nelle zone maggiormente diradate, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che il prodotto si assorba in profondità.

Per l’acquisto, essendo originale ed esclusivo, non è vendibile nei negozi fisici o siti di e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto per cui basta collegarsi, riempire il modulo con i propri dati e, infine inviare l’ordine. Il prodotto è in vendita promozionale al costo di 49€ per due confezioni con spedizione gratuita. Il pagamento si effettua con Paypal, carta di credito e anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al ritiro della merce.