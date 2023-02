Come finisce Outer Banks 3? Spoiler alert

Non ha fatto in tempo a uscire che già il web parla di che cosa è successo: Outer Banks 3, arrivato su Netflix il 23 febbraio 2023, ha conquistato il pubblico. Erano numerosi i fan che stavano attendendo l’uscita della terza stagione e l’attesa è stata ripagata: ma che cosa succede negli episodi? E come finisce la stagione? Attenzione agli spoiler, se ancora non lo avete vista.

Outer Banks 3: come finisce la terza stagione, spoiler alert

La terza stagione di Outer Banks è stata caricata su Netflix il 23 febbraio 2023. Gli episodi della stagione sono 10, proprio come quelli dei capitoli precedenti e la suspense è totale. Che cosa succede nel finale della terza stagione? Se ancora non avete visto la serie, sappiate che troverete spoiler.

Ad ogni modo, la puntata finale della terza stagione vede John B, Sarah e Big John allo scontro finale con Singh, che è interessato a conquistare il tesoro di El Dorado.

Grazie alla lettera di Denmark Tanny, John B e suo padre uniscono le forze e riescono a tradurre lo gnomone.

Una volta scoperto il doppio gioco di Ward, Big John non vuole in alcun modo consentire a Singh di toccare il grande tesoro e lo vediamo lanciare un candelotto di dinamite proprio contro di lui: sembra averlo ucciso.

I Pogues, nonostante l’apparente vittoria, si ritrovano a dovere affrontare una nuova minaccia.

Ward, in tutto questo, finirà con il sacrificarsi e si prenderà in pieno la pallottola che Ryan, assistente del malefico Singh, spara in direzione di Sarah. Poco prima di essere colpito, però, Ward riesce a buttare giù da un dirupo lo stesso Ryan, uccidendolo.

Tra i personaggi che purtroppo trovano la morte nel finale di Outer Banks 3 c’è anche Big John: colpito da numerose ferite da arma da fuoco, purtroppo perde la vita.

I Pogues si ritrovano così a seppellire due dei loro compagni e, a quanto pare, sembrano dire finalmente addio alla loro caccia al tesoro. Dopo un apparente periodo di tranquillità infatti (sono passati circa 18 mesi) le cose cambiano. L’arrivo di uno strano signore anziano scombussola la vita di John B e Sarah: l’uomo gli presente il diario di bordo del pirata Barbanera e la domanda sorge spontanea. Sarà per i Pogues giunto il momento di una nuova avventura?

Ci sarà una quarta stagione di Outer Banks?

Ebbene sì, dopo il grande successo delle prime tre stagioni, ma soprattutto stando anche al finale della terza, Outer Banks 4 si farà. La serie Netflix, infatti è stata ufficialmente rinnovata per un quarto capitolo e i fan non aspettavano altro che tale notizia.

Dove vedere Outer Banks

La serie-tv di avventura e di mistero è disponibile su Netflix. Per potere accedere tranquillamente ai contenuti, dunque, si ricorda l’obbligo di sottoscrizione di un abbonamento mensile e/o annuale. Solo così gli utenti avranno modo di viaggiare all’interno del vasto catalogo Netflix, aggiornato ogni mese e ricco di grandi titoli.

Outer Banks 3 è arrivato ufficialmente in piattaforma il 23 febbraio 2023 con i suoi nuovi 10 episodi.