Come Aggiungere Volume ai Capelli Corti: Consigli e Prodotti Efficaci

Chi vive la era dei capelli corti comprende l’importanza del volume. Un bob liscio e impeccabile è indubbiamente affascinante, ma uno stile voluminoso e morbido risulta particolarmente chic. Questo concetto si applica anche ai tagli pixie e a quelli che sfiorano le spalle. I capelli corti richiedono strati morbidi, grandi ricci e onde piene.

La buona notizia è che creare volume è più semplice quando si ha meno lunghezza da gestire. Con gli strumenti adeguati e i consigli degli esperti, è possibile ottenere risultati sorprendenti.

Il taglio giusto per il volume

Per ottenere volume in tagli corti come bob e pixie, il punto di partenza è il taglio stesso e la tecnica utilizzata. Secondo la hairstylist e trichologa Ebony Bomani, i livelli rappresentano una strategia popolare, non limitata a creare un effetto visivo. “A capelli lisci e mossi, l’aggiunta di strati fornisce texture, che aiuta a sollevare i capelli dalle radici,” afferma.

Volume per capelli ricci

I capelli ricci tendono a sembrare più pieni, ma non sempre questo si traduce in un volume intenzionale. Chi ha i capelli ricci è consapevole di quanto possano gonfiarsi con l’umidità. Bomani suggerisce che, per i capelli ricci o a spirale, la forma sia fondamentale. “Con texture più ricce, è essenziale definire il profilo e il pattern del riccio per far espandere i capelli in verticale e orizzontale,” conclude.

Prodotti essenziali per il volume

La scelta dei prodotti giusti è cruciale per incrementare il volume. Non solo questi rinforzano i capelli con nutrienti, ma influenzano anche la forma finale del proprio stile mentre si asciuga. Per un effetto voluminoso, è consigliabile applicare i prodotti sui capelli umidi. “Questo permette ai prodotti di penetrare in profondità nel follicolo e offre maggior controllo durante lo styling,” spiega Bomani.

Modalità di applicazione

La tecnica di applicazione varia in base alla formula.

I prodotti leggeri, come i sieri, possono essere distribuiti delicatamente tra le ciocche. Al contrario, mousse e schiume dovrebbero essere concentrate vicino alla corona per creare sollevamento alla radice.

Tecniche di styling per capelli corti

La modalità di styling a casa è altrettanto importante quanto il taglio stesso. La hairstylist delle celebrità Priscilla Valles afferma: “Un’ottima asciugatura è fondamentale per lo styling dei capelli corti.” La maggior parte dei professionisti utilizza un asciugacapelli con una spazzola rotonda. La forma cilindrica della spazzola, unita a una leggera tensione, solleva i capelli e apporta volume direttamente alla radice.

Strumenti alternativi per lo styling

Per chi non si sente sicura nell’usare una spazzola e un asciugacapelli contemporaneamente, esistono strumenti come le spazzole asciugatrici che semplificano la tecnica. “Il mio preferito è il T3 Airebrush One-Step Volumizing Dryer Brush per sollevare e dare forma, particolarmente efficace su tagli corti come il bob,” afferma Valles.

Per chi preferisce portare i capelli ricci, un diffusore rappresenta la scelta migliore. “I diffusori sono ideali per mantenere il pattern del riccio, ma consentono di espandere la radice per aggiungere pienezza senza perdere definizione,” spiega Bomani. Per texture ricce, consiglia il Blow Dryer di Pattern, che include un diffusore e accessori progettati per aggiungere sollevamento mantenendo la definizione.

Volume senza calore: l’uso delle extension

Per chi cerca un modo per aumentare il volume senza ricorrere al calore, le extension per capelli possono essere la soluzione ideale. “Molti pensano che le extension servano solo per la lunghezza, ma il volume è il loro vero punto di forza,” afferma Valles. In particolare, le clip-in possono aumentare la pienezza evitando l’uso eccessivo di strumenti caldi o tecniche dannose come l’arricciatura.

