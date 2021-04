Quali sintomi tipici accompagnano il cambio di stagione e come affrontare i fastidi: i consigli di benessere.

I sintomi del cambio di stagione

Il cambio di stagione porta spesso con sé dei fastidi e dei sintomi tipici del periodo. Oltre a possibili influenze, raffreddori e stati di salute alterati causati dal cambio repentino delle temperature, ci sono anche sintomi psicofisici.

Stanchezza perenne o, al contrario, insonnia, ansia, senso di pesantezza e gonfiore sono solo alcuni dei sintomi tipici del periodo. Alcuni di questi fastidi sono provocati anche dal cambio dell’orario, che contribuisce a stressare il nostro organismo anche a livello psicologico.

Ci sono alcuni rimedi e consigli di benessere da seguire per evitare di prolungare questi fastidi, che possono impedirci di vivere bene la nostra giornata.

Come affrontare il cambio di stagione: rimedi

Dormire meglio è sicuramente uno dei rimedi migliori per quasi tutti i fastidi da cambio di stagione. L’insonnia infatti può provocare numerose conseguenze negative tra cui ansia e sbalzi di umore. Per dormire meglio si possono utilizzare alcuni stratagemmi. Ad esempio mangiare carboidrati di sera, sempre nelle quantità opportune e senza strafare, favorisce la produzione di serotonina, l’ormone che dà benessere e relax. Gli integratori a base di melatonina e di magnesio possono aiutare il sonno, sempre affidandosi prima al consulto del medico.

Anche le tisane a base di biancospino o escolzia possono aiutare il sonno.

I rituali detox possono essere un buon rimedio ai fastidi stagionali. Innanzitutto bere molta acqua, pratica che aiuta anche il sistema immunitario a proteggersi dai malanni e a sentirsi meno spossati. Inoltre, per eliminare le tossine che ci fanno sentire gonfi, si deve optare per una dieta ricca di elementi detox come frutta e verdura e consumare tisane al tarassaco, liquirizia e zenzero.

L’uso di integratori inoltre aiuta la dieta ad assumere le sostanze nutritive fondamentali per il benessere psicofisico dell’organismo. Potassio, magnesio, vitamine del gruppo B e C sono fondamentali per affrontare al meglio il cambio di stagione.