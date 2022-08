Come abbinare il gilet: i look per l’estate 2022

Una delle tendenze dell’estate è il gilet. Ci sono diversi modi per indossarlo e creare un look davvero perfetto, ora che è così di moda. Scopriamo insieme come abbinarlo.

La nuova tendenza del gilet

Il potenziale del gilet, che è una tendenza dell’estate 2022, è davvero infinito.

Le it-girls, fashioniste e influencer, durante le precedenti fashion week hanno sfoggiato il gilet tra le strade delle capitali della moda, creando dei look street style davvero incredibili. Ognuna di loro ha dato la propria interpretazione a questo indumento, prestando grande considerazione al layering, ovvero alla stratificazione. Alcune indossano il gilet con lingerie in pizzo a vista, creando un look molto audace ma anche molto sensuale, mentre altre lo sfoggiano sopra la classica camicia bianca oppure un t-shirt.

C’è anche chi al layering si ribella completamente, trasformando il gilet in una sorta di seconda pelle e indossandolo senza niente sotto, tranne in alcuni casi il reggiseno.

Il gilet è solo la prima parte del look street style, che deve essere abbinato nel modo corretto dal punto vita in giù, con gonne o pantaloni. Entrambi questi capi sono considerati alleati del gilet, oltre che must have con cui divertirsi a sperimentare.

Vanno bene anche i bermuda, che con cravatta e mocassini, possono trasformare il gilet in un capo davvero perfetto per un look preppy. Sì anche ai pantaloni lunghi, a vita alta e con stiratura frontale, che rendono il look molto più sofisticato, soprattutto con i colori abbinati. La versione più cool è sicuramente con i jeans.

Come indossare il gilet: consigli sugli abbinamenti

Il gilet può essere indossato in tanti modi e le influencer riescono sempre a trovare l’abbinamento giusto, creando look da copiare. Ecco qualche consiglio su come abbinare il gilet: