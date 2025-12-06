Collezione Grifoni: Eleganza e Stile per la Stagione Autunno-Inverno 2025/2026

Rinnova il tuo guardaroba con la nuova collezione Grifoni per la stagione 2025/2026. Scopri stili unici e tendenze alla moda che faranno brillare il tuo look!

Con l’arrivo della nuova stagione, è tempo di dare uno sguardo alle ultime tendenze nel mondo della moda. La collezione Grifoni per l’autunno-inverno 25/26 si distingue per la sua eleganza e originalità, proponendo capi unici che sapranno conquistare ogni amante dello stile. Questo articolo esplora i principali articoli in offerta, con un occhio ai dettagli e ai materiali di alta qualità.

Maglieria e felpe: comfort e stile

Si inizia con la maglieria e le felpe, elementi fondamentali per un guardaroba autunnale. Tra i pezzi chiave troviamo la maglia a costine con maniche lunghe in nero, modello GV210003/120, disponibile a un prezzo scontato di 130,90 € rispetto al prezzo originale di 154,00 €. Questo capo è perfetto per creare un look casual ma ricercato, ideale per le giornate più fresche.

Dettagli e varianti

La maglia è disponibile in diverse taglie, da S (40) a L (44), permettendo a tutti di trovare la vestibilità perfetta.

La sua versatilità la rende un must-have per ogni occasione, da indossare con pantaloni eleganti o jeans per un look più informale.

Cappotti: il tocco finale per ogni outfit

Non è possibile parlare di moda invernale senza menzionare i cappotti. Il cappotto doppiopetto di Grifoni, dal taglio corto in blu notte (modello GV260056/30), rappresenta un esempio di eleganza senza tempo, in vendita a 424,15 € invece di 499,00 €.

Questo cappotto è perfetto per completare ogni outfit, combinando praticità e stile.

Stile e funzionalità

Disponibile nelle taglie XS (38), S (40) e M (42), questo cappotto è non solo bello ma anche funzionale, garantendo calore e comfort durante le giornate più fredde. La sua tonalità blu notte è facilmente abbinabile a qualsiasi colore, rendendolo un capo fondamentale per l’inverno.

Pantaloni versatili: comfort senza rinunciare all’eleganza

Passando ai pantaloni, il modello fluido a palazzo in nero (GV240085/10) rappresenta una scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra comfort e stile.

Con un prezzo di 250,75 € invece di 295,00 €, questo pantalone è disponibile in varie taglie da XS (38) a L (44), permettendo di adattarsi a diverse silhouette.

Materiali e vestibilità

Realizzati con materiali di alta qualità, questi pantaloni offrono una vestibilità comoda e un look sofisticato, perfetti per un’uscita serale o per l’ufficio. Possono essere facilmente abbinati a una maglia o a una giacca per un risultato impeccabile.

Scarpe e accessori: dettagli che fanno la differenza

Si completa il look con una selezione di stivali e accessori. Gli stivali in pelle liscia neri di Copenhagen (modello CPH295 BLK) sono disponibili a 323,10 €, scontati rispetto al prezzo originale di 359,00 €. Questi stivali sono un ottimo investimento per il guardaroba invernale, unendo stile e durabilità.

Scelte di stile

Gli stivali sono disponibili in diverse taglie, permettendo di trovare la soluzione più adatta. Che si tratti di un look casual o di un outfit più formale, questi stivali si adattano perfettamente a ogni occasione.

La collezione Grifoni per la stagione 25/26 offre una gamma di articoli eleganti e versatili, perfetti per soddisfare le esigenze di ogni amante della moda. È un’opportunità da non perdere per rinnovare il guardaroba con questi pezzi esclusivi.