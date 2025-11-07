Collezione Glitteritivo: Smalti Brillanti Ispirati ai Cocktail per Unghie Glamour

La collezione Glitteritivo di MIDA presenta smalti luminosi ispirati ai cocktail, ideali per un look audace e irresistibile. Scopri la nostra gamma di colori scintillanti che faranno brillare le tue unghie e cattureranno l'attenzione in ogni occasione.

La nuova collezione di smalti Glitteritivo di MIDA si presenta come un’opportunità per illuminare la stagione con una serie di colori ispirati ai cocktail più celebri e all’arte italiana del festeggiare. Questa selezione esclusiva è pensata per chi desidera esprimere la propria personalità attraverso nuances audaci e luminose.

Esplora le tonalità scintillanti

La collezione Glitteritivo si compone di sei smalti da 10 ml, ciascuno con una propria identità brillante.

Ogni colore celebra i momenti di festa e i brindisi tra amici, portando un tocco di eleganza e glamour a ogni look. Che si cerchi qualcosa di frizzante, romantico o deciso, è possibile trovare la nuance perfetta.

Glitterosé: il rosa ghiacciato

Iniziamo con Glitterosé, una tonalità delicata e irresistibile che riflette l’eleganza di un calice di rosé al tramonto. Questo rosa ghiacciato è arricchito da micro-glitter luminosi, rendendolo ideale per chi desidera farsi notare con stile e grazia.

Glitter de Violette: il viola magnetico

Per chi cerca qualcosa di audace, Glitter de Violette rappresenta la scelta perfetta. Questo intenso viola è arricchito da una fitta costellazione di glitter finissimi, adatto per chi non ha paura di brillare e desidera osare con eleganza.

Un tocco di freschezza e ironia

Un altro smalto da considerare è Glitterita, un oro soft che porta freschezza e ironia. Questo smalto vivace ricorda un cocktail allegro, rendendolo perfetto per animare ogni serata.

Grazie alla sua lucentezza delicata, è un must-have per chi ama il divertimento.

Glitterol: il bronzo vivace

Glitterol unisce glitter dorati e riflessi caldi, creando un effetto che cattura la luce ad ogni movimento. Questo smalto è ideale per chi desidera un tocco di vivacità e luminosità sulle proprie unghie, proprio come un adorato spritz.

Glittequila: l’argento frizzante

Proseguendo con Glittequila, questa tonalità argentata è decisa e un po’ piccante, perfetta per chi ama i cocktail a base di tequila.

La sua brillantezza la rende un’opzione intrigante per chi cerca qualcosa di diverso.

Brindisi al colore

Infine, non si può dimenticare Glitterlini, una celebrazione del colore più luminoso dell’aperitivo. Questa tonalità rosa pesca, con le sue note morbide e irresistibili, evoca l’eleganza di un Bellini servito in coppa. Un vero e proprio brindisi alla bellezza e alla luminosità.

Per rendere ancora più speciale il lancio della collezione, MIDA offre una promozione esclusiva: acquistando il set completo entro il 31 dicembre, si riceverà in omaggio dei tattoo temporanei glitterati, creati appositamente per l’occasione. Inoltre, le prime 100 clienti riceveranno un espositore con tips già colorate, pronte per essere mostrate nel salone.

Con Glitteritivo, il salone non sarà solo un luogo di bellezza, ma un vero e proprio cocktail bar di stile, dove clienti e professionisti saranno sempre protagonisti. Scegliere il proprio smalto significa prepararsi a brillare.