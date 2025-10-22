Cofanetto Frozen per Nail Art con Spedizione Gratuita e Offerte Esclusive

La ricerca di un metodo per stimolare la creatività nelle giovani è un obiettivo comune. Il cofanetto Frozen Nail Art si presenta come una scelta ideale, offrendo l’opportunità di realizzare unghie straordinarie in un’atmosfera incantata. Con questo set, le giovani fan di Elsa e Anna possono divertirsi a decorare le proprie unghie con colori vivaci e accessori unici.

Un cofanetto ricco di sorprese

Il cofanetto Frozen si configura come un vero e proprio scrigno di tesori per le appassionate di nail art.

All’interno, è presente una selezione di tre smalti dai colori brillanti e sicuri, progettati specificamente per le mani delle più piccole. Ogni smalto è formulato per garantire un’applicazione semplice e una finitura duratura, rendendo l’esperienza di utilizzo piacevole e sicura.

Colori e decorazioni

Oltre ai tre smalti, il cofanetto include un assortimento di decorazioni per unghie. Questi accessori consentono di personalizzare ogni look, aggiungendo un tocco di magia e fantasia.

Le giovani artiste possono divertirsi a creare design unici, esprimendo la propria personalità e il proprio stile attraverso la nail art.

Informazioni sulla spedizione

Acquistando il cofanetto, si ha l’opportunità di ottenere la spedizione gratuita. Per approfittare di questo vantaggio, è sufficiente aggiungere almeno un prodotto della linea skincare Cobea all’ordine, oppure raggiungere un importo totale di almeno 60 €. Gli ordini sotto questa soglia comporteranno una spesa di spedizione di 4,90 €, mentre chi opta per il pagamento in contrassegno dovrà considerare un costo aggiuntivo di 4,99 €.

Tempistiche di consegna

Per chi effettua l’ordine, la consegna è prevista tra il 27 e il 29 ottobre. Una volta completato l’acquisto, verrà inviata un’email di conferma con tutti i dettagli. Nel caso in cui il prodotto non fosse disponibile, il servizio clienti contatterà il cliente tempestivamente per informarlo della situazione.

Trasparenza sui prezzi

Il prezzo indicato per il cofanetto Frozen Nail Art è di 53,00 €, ma è attualmente in offerta a soli 28,00 €.

Questo sconto è calcolato confrontando il nostro prezzo con il prezzo consigliato dal produttore, garantendo così la massima trasparenza. Inoltre, ogni prezzo è espresso in euro e include l’IVA.

Informazioni aggiuntive

Si segnala che tutte le immagini presenti sul sito hanno esclusivamente valore indicativo. La riproduzione di contenuti, anche parziale, è vietata. Ogni prezzo precedente, indicato come A.P., rappresenta il costo più basso applicato nei 30 giorni precedenti allo sconto, in conformità con la normativa vigente.

Il cofanetto Frozen Nail Art si presenta non solo come un prodotto di bellezza, ma come uno strumento efficace per stimolare la creatività e il divertimento. Si tratta di un’opportunità per portare a casa un elemento di magia, consentendo alle giovani di esprimere la loro creatività diventando vere artiste delle unghie.