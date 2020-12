Per questo Natale 2020 Foreo propone dei cofanetti regalo a tema beauty. Le coccole dell’ormai iconico brand sono note a tutti, perché quindi non concedersele come regalo da scartare sotto l’albero?

Cofanetti regalo Natale 2020

Già si sa che Foreo, il noto brand svedese per la skincare, non perde occasione di fornire i propri prodotti scontati ai clienti.

Qusta volta però ha creato dei cofanetti di Natale inimitabili. Vediamo le due proposte: il Gift Set Foreo UFO & Manuka Honey e il Gift Set Fprep Here & There.

Il Set Foreo UFO & Manuka Honey

Questo Gift Set contiene il noto dispositivo UFO, due maschere viso giorno Make My Day, due notte Call It a Night e un siero viso. UFO è già noto per il suo essere lussuoso e tecnologico, permette di applicare le maschere viso come mai prima.

Amato da tutti per la sua applicazione semplice, igienica e rilassante è un prodotto must have per questo inverno, specialmente abbinato alla nuovissima Manuka Honey Mask.

Questa novità di Foreo è utile per contrastare gli effetti del freddo attraverso il prezioso miele di Manuka.

Offre una pelle sempre liscia, morbida ed elastica. Il tutto dovuto dall’unione tra estratto di camomilla e miele che con proprietà lenitive e addolcenti cura anche le pelli più sensibili.

Il Set Foreo Here & There

Il secondo Gift Set contiene i due massaggiatori viso iconici Luna mini 2 e Luna play. La prima spazzola è ormai conosciuta da tutti per la forma compatta e la facilità con cui si adatta ad ogni tipo di pelle.

Realizzata con un silicone ipoallergenico e 100% impermeabile. La si può utilizzare per 300 volte dopo una singola ricarica.

Luna play, l’altro prodotto compreso nel set, è l’accompagnamento perfetto per la routine di detersione e cura della pelle che promuove la spazzola.

Perfetto inoltre per i viaggi date le piccole dimensioni.