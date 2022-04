Il Coachella, il festival musicale più atteso degli Stati Uniti è tornato. Non solo evento musicale, che si svolge annualmente ad aprile, è anche l’evento per gli amanti del fashion. Scopriamo cos’è il Coachella e i migliori look del primo weekend.

Cos’è il Coachella

Il Coachella è nato nel 1999 da Paul Tollett, un promotore musicale, con lo scopo di far conoscere artisti emergenti della scena alternativa. La data non era casuale, infatti cadeva nel trentennale del concerto storico di Woodstock. Ha uno stile molto hippie e può essere considerato il discendente dello storico concerto. Con il passare degli anni, però, questo festival oltre ad essere considerato un evento musicale ben presto si è trasformato in un evento per la moda sempre in chiave hippie.

Il Coachella è considerato un trendsetter in musica e moda. Infatti oltre a presentare artisti emergenti e vecchi cantanti e/o band , il Coachella è una vera e propria passerella all’aperto, durante il quale star e influencer sperimentano nuovi look, spesso eccentrici ed esagerati, con combinazioni eclettiche di colori, materiali e prestiti etnici. Il Coachella Valley Music and Art Festival si svolge a Indio, in California.

Coachella 2022: i migliori look del primo weekend

Al festival più atteso dell’anno non sono mancate tantissime star e influencer italiane che hanno partecipato all’evento mostrando dei look eccentrici e in pieno stile Coachella.

Veronica Ferraro, modella italiana, ha sfruttato l’occasione per mettere in mostra il suo look total jeans, cortissimo e sexy. Ha poi sfoggiato, durante la seconda giornata, un look con jeans a vita bassa e bustino e poi ha mostrato un look Dior total green durante la prima serata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VERONICA (@veronicaferraro)

Dopo tre anni di stop, Paola Turani non è voluta mancare all’evento del 2022. Accompagnata dal marito e dal suo primogenito, la modella e influencer ha sfoggiato looks in chiave anni ’60 e make-up e capelli post figli dei fiori. Per lei, per il primo giorno, un abito in uncinetto di The Attico. Il secondo look è composto da un completo firmato Missoni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VERONICA (@veronicaferraro)

Ritorna anche lei dopo tre anni, Nima Benati, fotografa di moda, che ha sfoggiato un abito nero con delle trasparenze nella prima giornata, un look da sirena sexy e come lei stesso ha scritto su Instagram, un abito da “principessa di campagna” per il terzo giorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nima Benati (@nimabenati)



Annacarla e Simona, le influencer conosciute come NOFACE, che hanno mostrato dei look grintosi e rock.

Giulia Gaudino e il suo compagno arrivano al CoachellaFestival e incanta tutti con i suoi look. Per la prima giornata ha optato per un look zebrato. Nella seconda giornata, Giulia Gaudino, ha optato per un look firmato Alberta Ferretti, pantalone in tulle ricamato con paillettes frange e un top bianco. Per il terzo giorno ha, invece ,optato per un look da cowboy.

Ginevra Mavilla, sbarca per la prima volta al Coachella, optando per dei looks semplici e colorati e make-up con strass e brillantini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Mavilla (@ginevramavilla)

Valentina Marzullo ha optato per il primo giorno per un abito in total jeans, per il secondo giorno un miniabito leopardato abbinato a degli stivali e un cappello da cowboy.