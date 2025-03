Un momento difficile da affrontare

La vita di Clizia Incorvaia ha subito un cambiamento profondo dopo la scomparsa della suocera, l’attrice Eleonora Giorgi. La notizia della sua morte, avvenuta a causa di un tumore al pancreas, ha colpito non solo la famiglia, ma anche i fan e gli amici più cari. Clizia, moglie di Paolo Ciavarro e madre del piccolo Gabriele, ha condiviso il suo dolore attraverso i social, mostrando un lato vulnerabile ma anche incredibilmente forte.

Riprendere in mano la propria vita

Nonostante il lutto, Clizia ha deciso di non lasciarsi sopraffare dalla tristezza. In un video condiviso su Instagram, ha espresso la sua volontà di tornare alla quotidianità e di riprendere la sua attività di influencer. “È giunto il momento di rendersi presentabili”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo per il bene dei suoi figli. La sua determinazione a essere una madre forte e presente è evidente, e il suo messaggio di resilienza risuona con molte donne che affrontano situazioni simili.

Il supporto della comunità

Clizia ha sempre avuto un forte legame con i suoi follower, e ora più che mai, sente il bisogno di condividere la sua vita con loro. “Portarvi nella mia quotidianità è fondamentale”, ha affermato, riconoscendo che il sostegno della comunità può fare la differenza nei momenti difficili. La sua intenzione di continuare a creare contenuti di moda e bellezza è un modo per rimanere connessa al suo pubblico e per trovare conforto nella sua passione. La sua storia è un esempio di come, anche nei momenti più bui, sia possibile trovare la forza per andare avanti e ricominciare.