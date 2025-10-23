Clizia Incorvaia racconta il dolore del tradimento e la rinascita

Clizia Incorvaia, nota modella e influencer siciliana, ha recentemente condiviso la sua esperienza dopo il doloroso tradimento subito dal suo ex marito, Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni. Questo episodio, risalente, ha scosso non solo la sua vita privata ma anche l’opinione pubblica. Oggi, Clizia racconta come abbia affrontato le conseguenze di quel momento critico, rivelando il suo percorso di guarigione.

Il tradimento e le sue conseguenze

Quando Francesco Sarcina ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, ha accusato Clizia di averlo tradito con il suo migliore amico, l’attore Riccardo Scamarcio.

Queste parole hanno innescato un’ondata di gossip e speculazioni che hanno invaso la vita della showgirl. Clizia ha respinto con fermezza tali affermazioni, sottolineando come la verità fosse ben diversa da quanto riportato. La situazione, però, ha avuto un impatto devastante sulla sua vita personale e professionale.

Riflessioni sul gossip e la privacy

In un recente intervento nel programma La Volta Buona, Clizia ha espresso il suo disappunto riguardo alla pubblicità data alla questione: “I panni sporchi si lavano in casa”.

Con queste parole, ha voluto sottolineare l’importanza di tutelare la propria privacy, specialmente quando ci sono dei bambini coinvolti. Secondo lei, le dichiarazioni di Sarcina sono state mosse da un atteggiamento egoista, senza considerare le ripercussioni sui loro figli.

Il peso psicologico del tradimento

Il periodo successivo al tradimento è stato molto difficile per Clizia. “Nessuno ha tenuto conto del mio stato psicologico” ha dichiarato, rivelando che ha dovuto affrontare anni di sofferenza e isolamento.

La stampa, in particolare, l’ha additata come la ‘colpevole’ di una situazione che l’ha segnata profondamente. Questa esperienza l’ha portata a perdere numerosi lavori e opportunità professionali, contribuendo a un periodo di crisi personale.

La strada verso la guarigione

Per ricostruire la propria vita, Clizia ha intrapreso un lungo viaggio di psicanalisi. “Ci sono voluti anni e tanta buona volontà per superare quel momento” ha affermato. La terapia le ha permesso di affrontare i suoi demoni interiori e di ritrovare la serenità.

Oggi, Clizia vive una nuova vita accanto a Paolo Ciavarro, con cui ha avuto un figlio, Gabriele. Questa nuova dimensione familiare le ha dato la forza di guardare al futuro con ottimismo.

Messaggi di speranza per altre donne

Clizia Incorvaia non dimentica le difficoltà affrontate e spera che la sua storia possa servire da esempio per altre donne che vivono esperienze simili. “Spero che non accada più a nessun’altra”, ha concluso con un tono di determinazione. La sua esperienza dimostra che, nonostante le avversità, è possibile rialzarsi e ricostruire la propria vita, trovando la forza nell’amore e nel supporto delle persone care.