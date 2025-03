Un momento di grande dolore

Clizia Incorvaia, influencer e creatrice digitale, sta attraversando un periodo difficile dopo la scomparsa della suocera, Eleonora Giorgi, avvenuta il 3 marzo. In un recente video condiviso sui social, Clizia ha aperto il suo cuore, parlando del dolore che ha colpito la sua famiglia e di come questo possa mettere a dura prova ogni relazione. La 44enne, moglie di Paolo Ciavarro e madre di due bambini, ha voluto esprimere la sua determinazione a non lasciarsi sopraffare dalla tristezza.

Essere un esempio per i propri figli

“Il dolore è una prova dura, ma è fondamentale andare avanti”, ha affermato Clizia. Con un messaggio di speranza, ha sottolineato l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo, soprattutto per il bene dei suoi figli. “I bambini sono cristalli puri e risentono della nostra energia”, ha spiegato, evidenziando come il suo stato d’animo possa influenzare la serenità dei piccoli. Clizia ha deciso di mostrarsi forte e presente, cercando di essere una ‘nuvola rosa’ per la sua famiglia, nonostante le difficoltà.

Ritrovare la propria identità

In un momento così delicato, Clizia ha anche parlato della sua professione e dell’importanza di continuare a lavorare. “So che molti non capiranno, ma il mio lavoro come digital creator è fondamentale per la mia famiglia”, ha dichiarato. La sua passione per la moda e il glamour non è solo un modo per esprimere se stessa, ma anche un mezzo per connettersi con il suo pubblico femminile. “Portarvi nella mia quotidianità è essenziale per me, perché mi fa sentire meno sola”, ha aggiunto, dimostrando come la condivisione possa essere un atto di resilienza.

Un messaggio di amore e unità

Clizia ha concluso il suo messaggio con un invito all’amore e all’unità. “In questo momento, più che mai, dobbiamo rifugiarci nell’amore”, ha sottolineato, evidenziando come la famiglia sia il pilastro su cui costruire la propria forza. La sua storia è un esempio di come, anche nei momenti più bui, sia possibile trovare la luce e continuare a lottare per il benessere dei propri cari.