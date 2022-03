Il nome di Chris Rock è sulla bocca di tutti per via dell’episodio ormai tristemente noto, che lo ha visto coinvolto insieme a Will Smith durante la cerimonia degli Oscar 2022. Ma conosciamo meglio l’attore attraverso la sua carriera e tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata.

Chi è Chris Rock

All’anagrafe Christopher Julius Rock III ma conosciuto ai più con il nome d’arte di Chris Rock, l’attore e comico nasce ad Andrews, in Carolina del Sud negli Stati Uniti, il 7 febbraio del 1965 ed è quindi del segno zodiacale dell’Acquario. Della sua famiglia d’origine sappiamo che la madre è stata un’insegnante ed assistente sociale mentre il padre ha lavorato come camionista e fattorino.

Il nonno paterno, Allen Rock, era invece un predicatore.

Rock ha tre fratelli, i due più giovani, Tony e Kenny, sono anche loro nel mondo dello spettacolo, mentre un terzo, Charles è purtroppo venuto a mancare nel 2006 pare a causa dell’abuso di alcol.

La carriera, dal cabaret al successo al cinema grazie a Eddie Murphy

La carriera di Chris Rock inizia nell’ambiente del cabaret al Catch a Rising Star di New York, per poi intraprendere quella di attore iniziando ad interpretare piccoli ruoli. A lanciarlo definitivamente nel mondo del cinema è +il collega Eddie Murphy, con cui lo abbiamo visto recitare in alcuni film tra cui il primo Beverly Hills Cop II.

A fine anni ’90 lo vediamo anche nel cast del Saturday Night Live mentre nel 2006 il suo nome risale alla ribalta con la serie tv comica Tutti odiano Chris, dove racconta in modo divertente la sua vita. Chris Rock comunque, ha dimostrato di sapersela cavare anche in altri vesti rispetto a quelle comiche, come in New Jack City, film del 1991 in cui interpreta il ruolo drammatico di un tossicodipendente.

Tra i film di maggior successo che lo hanno visto protagonista comunque ricordiamo Arma Letale 4, del 1998, Bad Company nel 2002 in cui recita accanto al celebre Anthony Hopkins e L’altra sporca ultima meta, film del 2005 per la regia di Peter Segal che vede Chris Rock nel cast insieme ad Adam Sandler.

Vita privata e curiosità

Dal 1996 al 2016 Chris Rock è stato sposato con la scrittrice ed imprenditrice Malaak Compton da cui ha anche avuto due figlie: Lola e Zahara Rock. La causa della fine del loro matrimonio, secondo le dichiarazioni dello stesso Chris, sarebbe da attribuire ai continui tradimenti di lui. Successivamente Rock avrebbe intrapreso una relazione, poi naufragata, con l’attrice Magalyn Echikunwoke. Attualmente però non sappiamo se il comico sia impegnato oppure single.

Come dicevamo all’inizio dell’articolo, il suo nome è ritornato sulla bocca di tutti per via di una battuta che gli è valsa uno schiaffo da parte di Will Smith agli Oscar 2022 in cui Chris Rock si trovava per presentare l’Oscar per il Miglior documentario. Ma Chris comunquenon sarebbe nuovo all’ambiente degli Oscar, ha infatti presentato diversi premi in due edizioni precedenti a questa, una nel 2005 e una nel 2016.