Choose Earth: un viaggio attraverso la crisi ambientale

Il nostro pianeta ha una voce potente e urgente, e la docu-serie “Choose Earth” ci sfida a prestare attenzione a ciò che ci comunica. La regista Anne de Carbuccia, con un impegno durato dieci anni, ha intrapreso un viaggio nei luoghi più isolati e significativi della Terra. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di documentare non solo la nostra storia e le nostre conoscenze, ma anche le speranze e le paure legate al futuro del nostro ecosistema.

Un documento per le generazioni future

La serie “Choose Earth” si compone di cinque episodi, ciascuno dei quali esplora temi fondamentali legati all’ambiente. Tra questi, il terzo episodio, intitolato Blue Print, è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Questo lavoro è un tributo a chi vivrà nel futuro, un racconto che guarda al passato e, al contempo, lancia uno sguardo verso il futuro. La regista ha spiegato: “Ho cercato di mostrare cosa sapevamo, cosa temevamo e, soprattutto, quali speranze nutrivamo”.

La voce degli esperti e delle comunità locali

“Blue Print” è girato in diverse località, tra cui Italia e Messico, e include le testimonianze di scienziati, attivisti e membri di comunità locali. Attraverso le parole di esperti come il ricercatore Roberto Ambrosini e la biologa marina Mariasole Bianco, la serie sottolinea l’importanza degli oceani, risorse vitali per la vita sulla Terra, che oggi affrontano minacce significative come l’inquinamento e le microplastiche.

La comunità Jovenes por Xcalak e l’attivista messicana Liliana Rodriguez Cortes rappresentano ulteriori voci che richiamano l’attenzione sulla salute dei mari e sul loro legame con il benessere umano.

Un decennio di sfide e speranze

La serie “Choose Earth” si propone di documentare un decennio cruciale per il nostro pianeta, evidenziando le storie di quelli che sono stati definiti Earth Protectors. Questi uomini e donne, provenienti da ogni angolo del mondo, sono in prima linea nella difesa degli ecosistemi e nella lotta per un futuro sostenibile.

Ogni episodio si concentra su specifiche problematiche, come la perdita culturale nelle regioni montuose dell’Himalaya, causata dal cambiamento climatico, e i movimenti giovanili nel nord del mondo, sempre più attivi e vocali.

Riflessioni sui rischi della democrazia

La regista Anne de Carbuccia, attraverso questa serie, invita a riflettere non solo sulle sfide ambientali, ma anche sui rischi crescenti per la democrazia. Il cambiamento climatico, le crisi sociali e culturali e le difficoltà politiche ci pongono di fronte a un bivio: scegliere un futuro di speranza e cambiamento o rimanere bloccati in un ciclo di distruzione. La serie diventa quindi un invito alla consapevolezza e alla responsabilità collettiva, spingendo gli spettatori a considerare il proprio ruolo nell’era della transizione.

“Choose Earth” non è solo un progetto artistico, ma un vero e proprio manifesto per il futuro. I quattro episodi della serie saranno disponibili su Amazon Prime Video offrendo a un pubblico globale l’opportunità di esplorare temi cruciali e di partecipare a una conversazione necessaria sul destino del nostro pianeta.

