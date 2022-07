Chiara Nasti ha replicato contro un hater sui social che l’ha insultata per il suo seno rifatto.

Chiara Nasti: la replica contro l’hater

Chiara Nasti è finita di nuovo nel mirino degli haters che questa volta l’hanno insultata per alcune delle sue foto in bikini.

Stavolta uno dei suoi detrattori l’avrebbe accusata di avere “il seno di plastica” e l’influencer, incinta del suo primo figlio, gli ha risposto per le rime: “Ma plastica o no a te che cambia? Marcare sempre su sta roba “plastica” lo sai che ti fa meno uomo? Non si dice ad una donna. Pensalo ma risparmiaci la tua maleducazione e frustrazione”, ha tuonato l’influencer, che a seguire ha rincarato la dose scrivendo: “Tanto vere o finte a te nessuno le dà…insomma guardati”.

Chiara Nasti: le polemiche

Negli ultimi mesi Chiara Nasti è più volte finita al centro delle polemiche per via di alcune delle sue dichiarazioni in merito alla gravidanza. Anzitutto l’influencer aveva affermato di non aver preso alcun chilo durante la gestazione e aveva affermato che le altre donne incinte fossero “svaccate”. Poi aveva insultato il suo ex, Zaniolo, quando dei tifosi con dei cori da stadio avevano affermato che il figlio che lei stesse aspettando fosse il suo (e non del suo fidanzato, Mattia Zaccagni).

“Con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno e che siete tutti sfigati e fate anche schifo“, aveva dichiarato l’influencer.