Chiara Ferragni ha mostrato ai fan i nuovi uffici del suo brand di moda. L’imprenditrice, utilizzando il neonato profilo di TikTok, ha fatto un vero e proprio tour, condividendo con i seguaci il ‘look’ della sua creatura.

Nuovi uffici per Chiara Ferragni. Con un tour condiviso su TikTok, l’imprenditrice ha mostrato ai seguaci come ha allestito lo showroom. Ovviamente, il suo logo è immancabile e campeggia fin dall’ingresso. Anche il colore rosa è predominante, così come lo sono i brillantini. Una grande stanza, con vetrate che si affacciano su una strada di Milano e con tutti i capi del brand esposti al meglio.

Dalla linea di abbigliamento e accessori bambini fino ai capi destinati agli adulti: il brand di Chiara Ferragni va alla grande e sarebbe un peccato non sfruttare il suo potenziale. Molto probabilmente, è questo il pensiero che ha spinto l’imprenditrice a creare i nuovi uffici. Rispetto ai precedenti, sono molto più spaziosi e luminosi. Qui Chiara accoglierà tutte le aziende che intendono investire sul suo marchio.

Mentre il suo brand va alla grande, Chiara Ferragni ha perso il ruolo di membro indipendente di Tod’s perché sono “venuti meno i requisiti di indipendenza“. E’ bene sottolineare che continuerà comunque a far parte del consiglio di amministrazione del gruppo marchigiano. Sulla nota stampa di Tod’s, si legge:

“Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della dichiarazione resa dal consigliere Chiara Ferragni in ordine al venire meno, in capo alla stessa, dei requisiti per poter essere qualificata indipendente ai sensi dell’art. 148 del TUF e dell’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, in ragione di una prestazione occasionale di servizi pubblicitari a favore della Società. Non potendosi aprioristicamente escludere che, in futuro, si presentino altre opportunità di collaborazione il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente effettuato le verifiche di propria competenza, e appurato il venir meno del requisito di indipendenza in capo a Chiara Ferragni, la quale non e membro di alcun comitato endoconsiliare”.