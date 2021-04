È successo, dopo anni in cui la moda lo ha letteralmente relegato alle sole faccende domestiche, il mollettone per capelli è tornato ad essere di tendenza. Grazie a chi? Ma a Chiara Ferragni ovviamente, che ha conquistato ormai da un po’ di tempo l’appellativo di Re (in questo caso Regina) Mida del fashion.

A onor del vero, non è la prima volta che Chiara Ferragni si mostra con il mollettone per capelli, ma quello a forma di delfino ha davvero conquistato tutti per la sua particolare eleganza. Lo dimostra Chiara Ferragni, care amiche fashion victims, il mollettone è trendy!

Chiara Ferragni sdogana il mollettone per capelli

Chiara Ferragni ha due bambini ancora piccoli che richiedono tantissime attenzioni e la nuova arrivata, Vittoria, è nata solo qualche settimana fa.

Probabilmente anche per questo motivo l’imprenditrice digitale ha optato per la comodità del mollettone, soprattutto quando è impegnata nel ruolo di mamma, tra giochi e allattamento.

La comodità soprattutto quando si hanno figli molto piccoli, vince su qualsiasi moda. Ma perché rinunciare a sentirsi belle e in ordine? Anche il mollettone per capelli, con alcune accortezze, può diventare un accessorio di tendenza irrinunciabile.

Mollettone per capelli: come lo abbina Chiara Ferragni

Il ritorno del mollettone non giustifica l’aspetto trasandato. Per avere lo stesso effetto fashion ottenuto dall’influencer, i capelli devono essere ordinati, se non in piega almeno pettinati. Molto fanno poi gli accessori da abbinare al modello e al colore del mollettone e nel caso di Chiara Ferragni nulla è lasciato al caso. Se la regina delle tendenze risulta spesso impeccabile indossando un mollettone è anche merito degli abbinamenti scelti.

Nei look proposti dalla Ferragni, i mollettoni per capelli dedicati alle uscite sono spesso di diverse tonalità del marrone e stanno benissimo accompagnati da orecchini color oro (Chiara li porta molto vistosi), o con brillantini. Quelli dedicati alla vita casalinga sono invece di tonalità pastello, altre gradazioni di colore amatissime dall’influencer, perfetti abbinati ad accessori color argento (o oro bianco), oppure altrettanto colorati.

Chiara Ferragni e le acconciature anni ‘90

Non è la prima volta che Chiara Ferragni lancia e rilancia mode in fatto di outfit e acconciature per ogni occasione. Dagli scatti pubblicati sul suo seguitissimo profilo Instagram, si può notare come la nuova aggiunta al cda di Tod’s sia un’amante delle acconciature anni ‘90. Code alte, codini e mezzi chignon impreziositi come voleva la moda di allora, da vistosi fermagli.

Non ci resta allora che sfoderare i nostri mollettoni più belli, dimenticati nel fondo del cassetto del bagno, e prendere spunto dai look che l’infleuncer propone ogni giorno.