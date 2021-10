Chiara Ferragni e la piccola Vittoria Lucia Ferragni, che negli ultimi giorni era stata colpita da un virus sinciziale e per questo era stata ricoverata in ospedale, hanno fatto ritorno a casa.

Chiara Ferragni: Vittoria sta bene

Dopo giorni di preoccupazione la piccola Vittoria Lucia Ferragni ha potuto fare finalmente ritorno a casa.

La piccola era stata colpita da un virus sinciziale (detto in gergo RSV virus), un virus influenzale piuttosto comune e che può avere conseguenze piuttosto gravi per i neonati. Per questo era stata ricoverata in ospedale e fortunatamente, dopo alcuni giorni di riposo, la piccola è guarita e ha potuto fare ritorno a casa. Fedez si sono lasciati fotografare sorridenti tenendo in braccio lei e il fratello maggiore, Leone.

Chiara Ferragni: paura per la figlia

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni aveva espresso la sua preoccupazione per la bambina, il cui respiro non era ancora tornato normale nonostante le cure dei medici.

“Una vecchia foto perché onestamente non vedo l’ora che siano tutti a casa e che la famiglia sia riunita. Vittoria sta migliorando ogni giorno e siamo molto grati per tutta l’energia positiva che ci state trasmettendo. Vedere il proprio bambino ammalato è davvero l’esperienza più spaventosa che si possa avere.

E la salute è davvero il lusso più grande, non dimenticarlo mai”, aveva dichiarato l’influencer.

Chiara Ferragni e Vittoria: l’appello di Fedez

Sui social Fedez aveva invece lanciato un appello per mettere in guardia i genitori di bambini piccoli a proposito di questo RSV virus. “Se avete bambini piccoli fate molta attenzione mi raccomando”, aveva scritto il rapper precisando i sintomi del virus (come influenza, tosse, raffreddore e febbre alta). Dopo una settimana di paura fortunatamente lui e Chiara Ferragni hanno potuto tirare un sospiro di sollievo e la piccola Vittoria è finalmente tornata a casa.