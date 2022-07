L’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni si concessa, in questi ultimi giorni, un po’ di meritato relax. È appena stata infatti in Grecia a Hydra insieme con alcuni amici e dove ha alloggiato in un resort da sogno. Inutile dire che i costi per ogni stanza erano davvero probitivi e non adatti a tutte le tasche.

Ecco cosa sappiamo.

Chiara Ferragni, il soggiorno in Grecia nel segno del relax: il soggiorno di Hydra

Come ormai di solito accade Chiara Ferragni condivide sui social i momenti più significativi delle sue giornate e anche in questo caso non ha fatto certo eccezione. L’influencer ha alloggiato al Mandraki Beach, lussuosissimo resort con vista spiaggia. Non solo.

Le camere del resort sono esclusivamente suite, le cui misure posono andare da 23 a 50 metri quadri circa.

Come abbiamo accennato, una notte al Mandraki Beanch non è certo alla portata di tutti. Sembrerebbe infatti che si parli di un prezzo che di circa 1000 euro che naturalmente potrebbe variare a seconda del periodo.

Il tenero ritorno da Vittoria e Leone

Nel frattempo Chiara Ferragni è tornata dai suoi bambini Leone e Vittoria. Proprio la più piccolina di casa ha fatto piangere di gioia Fedez giusto qualche ore fa, dopo averlo chiamato papà.

“Amori miei” sono le parole di accompagnamento all’ultimo post dove l’influencer appare sorridente con i figli.