Chiara Ferragni: “Il terzo figlio? Lo adottiamo”

Chiara Ferragni e Fedez hanno svelato alcuni retroscena sulla loro vita privata nella serie The Ferragnez: dalla seconda gravidanza al desiderio di un terzo bebè.

Chiara Ferragni: l’adozione

A quasi un anno dalla nascita della loro seconda bambina, la piccola Vittoria Lucia Ferragni, Chiara Ferragni e Fedez hanno rivelato che non gli dispiacerebbe un giorno diventare genitori per la terza volta tramite adozione.

“Il terzo? Io lo adotterei, sono più per l’adozione”, ha dichiarato il rapper, mentre sua moglie gli ha fatto eco affermando: “Anche quella è una bella opzione.

Oppure magari tra un anno lo rifacciamo. Tre è il numero perfetto”.

Chiara Ferragni: il nome di Vittoria

Per la prima volta Chiara Ferragni ha anche svelato che suo marito avrebbe avuto intenzione di chiamare sua figlia Nirvana: “Vittoria è stato sempre uno dei miei nomi preferiti. Fedez non era sicuro, voleva chiamarla Nirvana”. Fedez ha confermato: “Non lo so, mi piaceva, è strambo, però in effetti è un po’ tamarro”.

Chiara Ferragni: il parto

Chiara Ferragni ha svelato alcuni retroscena sulla nascita di sua figlia Vittoria, venuta al mondo il 23 marzo scorso. L’influencer ha dichiarato ad esempio che al momento del parto era truccata perché poco prima aveva realizzato un servizio fotografico e, a seguire, ha anche svelato di aver chiesto l’epidurale per via dei dolori del travaglio.

“Ho fatto le riprese prima, non perché mi trucco per venire qui. Non mi sarei fatta fare un trucco glam”, ha ammesso, e ancora: “La gente che fa senza epidurale non so come faccia, tanta stima… Fede ti amo tanto, tanto, ora che non ho dolore, ti amo tantissimo.

Non vedo l’ora di vedere Vittoria. Chissà come sarà”.

La coppia aveva avuto il primo figlio, Leone Lucia Ferragni, a marzo 2018. Oggi i due sono più felici che mai insieme ai loro bambini.