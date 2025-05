Un compleanno indimenticabile

Chiara Ferragni ha recentemente festeggiato il suo 38° compleanno in un’atmosfera da sogno, scegliendo la splendida Costa Azzurra come cornice per questa celebrazione speciale. Dopo un viaggio di lavoro ad Abu Dhabi, la fashion blogger e imprenditrice ha deciso di concedersi una mini vacanza con i suoi amici più cari, alloggiando in una villa esclusiva all’interno del Domaine de Canaille, un luogo incantevole immerso nel Parco Nazionale delle Calanques.

Un weekend di relax e divertimento

La villa, che ha scoperto durante la pandemia nel 2020, è diventata il suo rifugio ideale per festeggiare. Chiara ha invitato solo pochi intimi, tra cui le sorelle Francesca e Valentina, e alcuni amici del cuore. Nonostante l’assenza del compagno Giovanni Tronchetti Provera, la Ferragni ha trascorso un weekend all’insegna del relax e del divertimento, condividendo momenti di gioia e risate con le persone a lei più care.

Un luogo da sogno

La villa, ristrutturata nel 2017, è un vero e proprio paradiso: con i suoi 600 mq, può ospitare fino a 24 persone, offrendo 12 camere da letto e 11 bagni. La terrazza, che si affaccia sulla splendida spiaggia dell’Arena, è il luogo perfetto per godere dei tramonti mozzafiato. Tra le varie comodità, la villa dispone anche di una sala cinema, piscina all’aperto e jacuzzi, rendendo il soggiorno ancora più esclusivo. Tuttavia, il prezzo per una notte in questo angolo di paradiso è decisamente elevato, oscillando intorno ai 6000 euro.

Un nuovo inizio per Chiara

Chiara Ferragni, che ha recentemente acquisito il controllo quasi totale del suo brand, non sembra badare a spese quando si tratta di festeggiare. Questo compleanno rappresenta per lei un nuovo inizio, un momento di riflessione e gratitudine per tutto ciò che ha raggiunto. Sul suo profilo social, ha condiviso la gioia di aver trascorso un weekend fantastico in un posto che desiderava visitare da tempo, esprimendo la sua gratitudine per ogni singolo momento vissuto.

Il gossip e le voci sul soggiorno

Nonostante la felicità mostrata sui social, non mancano le voci che insinuano che il soggiorno in questa villa da sogno possa essere stato offerto. Tuttavia, Chiara continua a brillare nel suo mondo di lusso e glamour, dimostrando che, indipendentemente dalle speculazioni, la sua vita è un continuo susseguirsi di successi e momenti indimenticabili.