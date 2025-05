Un compleanno da ricordare

Il 7 maggio, Chiara Ferragni ha festeggiato il suo trentottesimo compleanno in un modo che non passerà inosservato. Lontana dalla sua famiglia e dagli affetti più cari, l’influencer si trovava ad Abu Dhabi per motivi di lavoro, ma ha colto l’occasione per sfoggiare un abito che ha catturato l’attenzione di tutti: un vero e proprio “revenge dress”. Questo look audace, indossato durante un evento di gala, ha segnato un momento di rinascita personale e professionale per la regina delle influencer.

Un look da favola

Chiara ha scelto un abito della collezione S/S 2025 di At First Sight, il modello Black Widow, che ha esaltato la sua figura con un design aderente e cut-out strategici. La mise, completata da gioielli del suo brand e un make-up che richiamava uno stile felino, ha fatto sì che ogni scatto fosse un vero e proprio capolavoro di moda. La trasformazione da un look casual a uno da gran gala è stata documentata su TikTok, mostrando la sua personalità vivace e il suo amore per la moda.

Rinascita e nuove sfide

Questo compleanno non è stato solo un momento di festa, ma anche un simbolo di rinascita per Chiara. Dopo un periodo difficile, segnato da eventi mediatici e personali, l’imprenditrice ha finalmente ritrovato la serenità. La sua recente acquisizione della maggioranza della società che porta il suo nome rappresenta un passo importante verso la libertà e il controllo della sua carriera. Chiara ha dichiarato di voler prendere in mano la sua storia, senza più delegare, e questo compleanno segna un nuovo inizio.

Oltre ai successi professionali, anche la vita sentimentale di Chiara sembra aver preso una piega positiva. Dopo la fine della sua relazione con Fedez, si vocifera che abbia ritrovato l’amore con Giovanni Tronchetti Provera. Questa nuova storia, lontana dai riflettori, le sta portando la felicità che tanto desiderava. In attesa di festeggiare con amici e familiari, Chiara ha trascorso un compleanno ricco di significato, partecipando a un evento Disney che ha segnato l’apertura di un parco divertimenti ad Abu Dhabi.