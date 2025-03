Il conflitto tra Chiara Ferragni e Fabrizio Corona

La Milano Fashion Week è stata teatro di un evento che ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico: Chiara Ferragni, icona della moda e imprenditrice di successo, ha confermato di aver intrapreso azioni legali contro Fabrizio Corona, noto ex re dei paparazzi. La fashion blogger, pizzicata mentre si recava a una sfilata, ha rilasciato dichiarazioni chiare e dirette riguardo alla querela, sottolineando che le accuse mosse da Corona sono infondate e lesive della sua reputazione.

Le dichiarazioni di Chiara Ferragni

Intervistata dal programma Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai3, Chiara ha affermato: “Ho querelato Fabrizio Corona”. La 37enne ha mostrato una sorprendente serenità nonostante il rinvio a giudizio per truffa aggravata, con il processo fissato per il prossimo settembre. “Sto molto bene. Come mi sto preparando all’udienza di settembre? Bene, sono serena, non ho fatto niente alla fine”, ha dichiarato, dimostrando una forte determinazione nel difendere la propria immagine.

Le accuse di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, dal canto suo, ha lanciato pesanti insinuazioni riguardo a presunti flirt di Chiara Ferragni durante il suo matrimonio con Fedez, incluso un presunto legame con Achille Lauro. Queste affermazioni hanno scatenato un’ondata di gossip e speculazioni, ma Chiara ha deciso di non lasciarsi intimidire. “Il motivo della querela? Per le falsità che ha detto. Basta così”, ha ribadito, chiudendo la porta a ulteriori polemiche.

Il futuro di Chiara Ferragni

Nonostante le controversie legali, Chiara Ferragni continua a brillare nel mondo della moda. Recentemente, è stata avvistata sul red carpet a Parigi, dove ha partecipato alla settimana della moda, dimostrando che la sua carriera e la sua immagine pubblica non sono state intaccate da questa vicenda. La fashion blogger sta ricostruendo la sua immagine e non desidera ulteriori ingerenze nella sua vita privata. La querela contro Corona rappresenta per lei un passo importante per tutelare la propria reputazione e affermare la verità.