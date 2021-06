Chiamata da tutti “il diavolo”. Il motivo? Un fisico fuori dal normale

Bakhar Nabieva ha un viso davvero angelico, ma a causa del suo fisico fuori dal normale viene chiamata da tutti “il diavolo”. In molti l’accusano di aver abusato della chirurgia estetica e non tutti apprezzano il suo corpo.

Chiamata il diavolo: ha un corpo fuori dal normale

Bakhar Nabieva è una donna molto particolare. Il suo viso è quasi angelico, ma viene chiamata “demon“, ovvero “demonio nonostante il suo faccino d’angelo“. Il motivo? Ha un fisico davvero fuori dal normale. La donna viene chiamata anche “Miss sedere d’acciaio“, ma se pensate sia un semplicemente un sedere ben allenato vi sbagliate. Il corpo della ragazza, che ha 24 anni ed è ucraina, è davvero incredibile. Ha iniziato a fare palestra per modificare il suo corpo che giudicava troppo esile e non le piaceva.

Era troppo magra e non riusciva ad apprezzarsi.

Chiamata il diavolo: il cambiamento de Bakhar Nabieva

La 24enne era convinta di essere troppo magra ed esile e per questo si è impegnata per cambiare. “Tutti mi guardavano perché ero così magra da far paura così ho deciso di cambiare la situazione” ha dichiarato. Ha iniziato ad allenarsi in palestra, trasformando il suo fisico in modo davvero molto particolare. Il suo fisico le ha creato molti problemi, soprattutto nel mondo del lavoro.

In tanti la accusano di aver abusato della chirurgia estetica. In realtà lei si è sempre difesa da ogni accusa, spiegando che quel fisico lo ha ottenuto grazie al suo lavoro costante in palestra. Il suo viso da angelo e le lenti a contatto scure che la fanno sembrare una bambola creano un contrasto davvero incredibile. “Quando ho iniziato ad andare in palestra non avevo idea di quale obiettivo volessi raggiungere, semplicemente ho iniziato a fare esercizio” ha spiegato la ragazza.

“Un giorno, poi, mi sono svegliata e ho visto allo specchio dei muscoli. Ho capito che la palestra stava funzionando. A quel punto niente e nessuno poteva più fermarmi” ha spiegato la 24enne, che ha più di 2 milioni di follower su Instagram.

I commenti che riceve sono diversi, alcuni positivi altri negativi. Ci sono molte persone che ammirano il suo lavoro e le fanno i complimenti, ma altri giudicano il suo fisico poco femminile e fuori dal normale. Per quanto riguarda la sua dieta ha spiegato che mangia tutto, perché allenandosi ha un metabolismo molto più veloce.