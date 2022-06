Belen Rodriguez, sul suo seguitissimo profilo Instagram, ha ufficialmente presentato Tata Lulu, la donna che si prende cura da anni dei suoi figli, Santiago e Luna Marì. Una tata molto amata dai due bambini e anche dalla stessa showgirl.

Tata Lulu, la babysitter dei figli di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ama moltissimo trascorrere il tempo libero insieme ai propri figli, in casa o in vacanza. Ma è anche una donna in carriera, con tanti impegni professionali, dalle apparizioni televisive alla sua attività imprenditoriale con il brand di costumi Me Fui. La showgirl argentina cerca sempre di conciliare al meglio la vita professionale con quella familiare, ma ha ovviamente bisogno di un aiuto speciale. Fino ad oggi non aveva fatto nessun tipo di riferimento al fatto che riceveva un aiuto importante tra le mura domestiche e con i suoi bambini, ma ora ha deciso di svelare a tutti che al suo fianco c’è sempre Tata Lulu, la babysitter di Santiago e Luna Marì.

Una donna speciale, che ha voluto mostrare sul suo profilo Instagram, che quotidianamente, quando lei è impegnata, si prende cura con grande affetto e grande professionalità dei suoi bambini.

Tata Lulu, la foto insieme a Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è abituata a condividere gran parte della sua vita professionale e privata sui social network. Condivide moltissimi dettagli delle sue giornate, ma solo adesso ha deciso di mostrare a tutti la persona che l’aiuta a gestire i bambini quando lavora: Tata Lulu.

Proprio come è accaduto quando i Ferragnez hanno mostrato al mondo del web la loro preziosa tata Rosalba, che ha ottenuto un grande successo, anche Belen ha voluto svelare ai suoi follower chi è la donna che la aiuta nella gestione della casa e dei figli. Ha condiviso uno scatto che le ritrae insieme in ascensore. La showgirl indossa un berretto, maglia nera e una minigonna bianca e nera, mentre la tata ha preferito indumenti più comodi, con leggings e t-shirt. Un look perfetto per prepararsi ad una bella passeggiata con Luna Mari nel suo passeggino, per le strade di Milano. Di questa donna non si sa nulla, ma la showgirl le ha dedicato un messaggio pieno di dolcezza.

Belen Rodriguez: il messaggio speciale per Tata Lulu

“Lei, Lulu, che mi accompagna da 12 anni all’incirca nella mia vita. Continua a chiamarmi Miss Belén contro il mio volere, ma per lei è una forma di rispetto. Grazie per la cura che prendi di me e dei miei figli” ha scritto Belen Rodriguez nelle sue storie, per ringraziare la tata per la dedizione al suo lavoro e per come si prende cura di lei e dei suoi figli. Santiago, il primo figlio di Belen, avuto con Stefano De Martino, ha appena compiuto 9 anni, per cui la showgirl ha assunto Tata Lulu prima della sua nascita, quando la sua carriera stava letteralmente decollando, per farsi aiutare nella gestione della casa mentre era impegnata con il suo lavoro. Lulu ha ottenuto a tutti gli effetti anche il ruolo di babysitter con l’arrivo dei bambini.