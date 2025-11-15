Chi è Pierluigi Pardo: carriera e vita privata del giornalista sportivo

Pierluigi Pardo è un nome che risuona con forza nel panorama del giornalismo sportivo italiano. La sua carriera è costellata di successi, dalla telecronaca a programmi di intrattenimento, il tutto condito da una personalità ironica e riservata. Scopriamo insieme chi è Pierluigi Pardo e cosa ha reso la sua carriera così affascinante.

Le origini e la formazione di Pierluigi Pardo

Nato il 4 marzo 1979 a Roma, Pierluigi Pardo cresce nel quartiere Trieste, in una famiglia con forti legami sportivi, grazie al padre che lavorava per il CONI.

Sin da giovane, manifesta una passione per il mondo dello sport, che lo porta a intraprendere un percorso formativo che unisce economia e comunicazione. Dopo aver conseguito la laurea in Economia presso l’Università La Sapienza nel 1999, Pardo inizia la sua carriera nel giornalismo sportivo, iscrivendosi a un corso per arbitri di pallacanestro già nel 1991.

Il percorso professionale

Il debutto nel mondo del giornalismo avviene tra il 1999 e il 2001, quando Pardo alterna ruoli di marketing e telecronista per Tele+.

La vera svolta arriva nel 2001, quando inizia a lavorare per Stream, dove commenta le partite della FA Cup. Questo lo porta a unirsi a Sky Italia, dove copre eventi di grande rilievo come le partite di Serie A e Premier League.

La sua carriera televisiva continua a decollare quando approda a Mediaset Premium nel 2010, dove si occupa di eventi come il caso Cassano e conduce programmi di successo come Premium Football Club.

Tra il 2012 e il 2013, Pardo diventa uno dei telecronisti più apprezzati, commentando le partite di UEFA Champions League e Europa League.

Il successo televisivo e la vita privata

Oltre alla telecronaca, Pardo ha condotto numerosi programmi di intrattenimento, tra cui Tiki Taka, un format che ha riscosso un grande successo fino al 2025. Nel 2018, ha anche guidato Pressing e nel 2025 ha lasciato Mediaset per approdare a DAZN.

Attualmente, collabora con il Corriere dello Sport, dove scrive di calcio.

La vita sentimentale

La vita privata di Pierluigi Pardo è altrettanto interessante. Nel 2014, il giornalista ha sposato Simona Galimberti, una pasticcera di talento, con la quale ha condiviso momenti indimenticabili, tra cui un matrimonio celebrato in grande stile con la presenza di molti amici famosi, tra cui Antonio Cassano, suo testimone. Tuttavia, nel 2018, la coppia ha attraversato un periodo difficile, culminato in una separazione, a causa degli impegni lavorativi di Pardo.

Successivamente, Pardo ha trovato la felicità in una nuova relazione con Lorenza Baroncelli, un’architetta di successo, da cui ha avuto un figlio, Diego, nel 2025. Lorenza, originaria di Ginevra, è un’esperta nel suo campo e ha ricoperto ruoli prestigiosi in ambito accademico.

Curiosità e aneddoti

Oltre alla sua carriera, Pierluigi Pardo è noto per alcune curiosità interessanti. Parla fluentemente quattro lingue: italiano, spagnolo, tedesco e inglese. Tra le sue passioni musicali spiccano artisti come gli Oasis, Calcutta e Bruce Springsteen. Pardo ha anche scritto diversi libri, tra cui una biografia di Antonio Cassano, che ha avuto un notevole successo di vendite.

Nel 2025, è stato presente come telecronista ufficiale per eventi di beneficenza e ha prestato la sua voce per un videogioco Disney. Con un profilo Instagram molto seguito, Pardo condivide momenti della sua vita lavorativa e personale, mantenendo un legame stretto con i suoi fan.