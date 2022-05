Nadir Rustamli è il cantante che rappresenterà l’Azerbaigian all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano “Fade to Black“, una ballata che parla di desideri, rimpianti e sentimenti. La sua sarà la quarta esibizione della seconda semifinale, quella del 12 maggio, sul palco del PalaOlimpico di Torino.

Chi è Nadir Rustamli e la sua carriera

Non sarà Tananai il rappresentante dell’Azerbaigian all’Eurovision Song Contest 2022 come era stato immaginato e sperato da molti, soprattutto all’indomani del Festival di Sanremo. Il Paese transcaucasico ha infatti virato verso un artista azero al 100%, Nadir Rustamli, molto famoso a livello autoctono. Per chi non lo sapesse, insieme alla Georgia e all’Armenia, l’Azerbaigian si trova in quella zona molto ridotta e in gran parte montuosa che sta fra Turchia, Iran e Russia (in cui era inglobato fino al 1991).

Nadir Rashid oghlu Rustamli, questo il suo nome messo per intero, è nato l’8 luglio 1999 a Salyan. Ha coltivato la passione per la musica sin da giovanissimo, tanto che, durante gli studi, apprese a suonare il pianoforte presso la Gulu Asgarov Music School, istituto del suo paese natio.

Era il 2017 quando Nadir Rustamli diede avvio alla sua carriera artistica vera e propria, partecipando a diversi contest musicali. Tra questi, era presente allo Youthvision 2019 come rappresentante del proprio Paese, finendo secondo tra i ventuno concorrenti in gara.

Fu un immenso successo per lui, seguito altresì poco dopo da quello alla seconda edizione di “The Voice of Azerbaijan”. Anche in occasione della performance all’interno del noto format televisivo, ottenne ottimi risultati, qualificandosi sino alla vittoria finale grazie al televoto, che lo premiò con una percentuale altissima, di oltre il 42% dei voti. La Ictrimai Television, dopo questo straordinario successo, lo prescelse come il rappresentante dell’Azerbaigian all’Eurovision Song Contest di Torino, esattamente in data 16 febbraio 2022. Ricordiamo che a “The Voice” il cantante azero scelse come mentore Eldar Qasimov, vincitore dell’Eurovision Song Contest nel 2011, menzionando il sogno di arrivare a ripercorrerne le orme. Si presenta dunque alla kermesse continentale con altissime ambizioni, che tutti siamo curiosi di sapere se verranno o meno soddisfatte. Comunque, è stato proprio il suo coach, Eldar Qasimov, a dargli un consiglio prezioso su come affrontare questa avventura: “Non pensare al risultato, divertiti!” e sembra che il suo pupillo abbia colto la palla al balzo, dal momento che nelle sue apparizioni pubbliche si presenta sempre con un sorriso!

La canzone portata in gara a Eurovision, “Fade to Black”,parla della difficoltà del vivere perseguitati dai propri ricordi e quindi immancabilmente immersi in una dimensione temporale che fa parte del passato. Il cantante vuole indurre l’ascoltatore a liberarsene per poter affrontare serenamente il futuro.

La vita privata di Nadir Rustamli

Non siamo a conoscenza di grandi dettagli sulla vita sentimentale di Nadir Rustamli; non sappiamo nemmeno se abbia una ragazza o se sia invece single. Dal punto di vista della sua formazione, invece, si sa qualcosa in più: Nadir si è laureato nel 2021 in Business Administration presso l’Azerbaijan University of Tourism and Management.