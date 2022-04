Monica Bertini è una famosa giornalista e conduttrice televisiva italiana che lavora nel settore sportivo. Il calcio è sempre stato una sua passione e l’ha portata a diventare una delle colonne portanti delle reti Mediaset. Ma chi è Monica Bertini e com’è arrivata dove si trova adesso? Scopriamo la sua storia.

Chi è Monica Bertini

Carriera

Monica Bertini nasce il 14 maggio 1983 a Parma. Si diploma al liceo scientifico e si trasferisce poi a Milano per iscriversi alla facoltà di scienze della comunicazione all’Università IULM.

Frequenta un master in giornalismo sportivo televisivo per seguire la sua passione e inizia a lavorare in ambito locale con radio e reti televisive di Parma.

Nel 2013 viene ingaggiata da Sportitalia, prima per il telegiornale e poi per programmi dedicati al calcio, di campionati o calciomercato. L’anno dopo arriva su Sky Sport, mentre nel 2016 passa a Mediaset. Qui lavora sia sul canale Premium Sport che Italia 1.

Dal quel momento ottiene la conduzione di TG sportivi, programmi giornalieri, programmi in occasione di campionati o eventi e diventa uno dei volti più famosi della televisione sportiva in Italia. Inizia a partecipare come ospite in alcuni programmi, come Balalaika – Dalla Russia col pallone o opinionista di altri programmi sportivi, come Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Diventa la madrina della stagione 2019-2020 della Serie B. Arriva a condurre il programma Tiki Taka a causa della positività al virus COVID-19 di Piero Chiambretti, che è invece collegato da casa.

Ma non solo calcio: ad esempio si trova a condurre il programma di Capodanno Hit on Ice di Italia 1 nel 2019, il programma sulle automobili Drive Up. Partecipa anche ad un programma di fitness per La5 e alla sitcom Ricci e Capricci.

Vita privata

Monica Bertini è l’ex-moglie di Giovanni La Camera, da cui ha ottenuto la separazione dopo dieci anni di matrimonio. L’ex-marito condivideva la passione per il calcio, poiché ha un passato come calciatore di serie B e si erano sposati nel 2011. Nonostante la separazione però, i due hanno mantenuto dei buoni rapporti e sono ancora molto legati. Non hanno avuto figli e al momento non si sa molto sulla vita privata della conduttrice: sembra essere single e impegnata soprattutto nel suo lavoro.