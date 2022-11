Chi è la moglie di Daniel Ek, fondatore di Spotify

Daniel Ek, fondatore di Spotify: chi è sua moglie Sofia

Quello di Daniel Ek è un nome che fa ormai drizzare le antenne agli appassionati di app, ma anche ai conoscitori del web e agli imprenditori. Difatti, il suo è un esempio di carriera più che di successo, considerato che Daniel Ek è il fondatore di Spotify, piattaforma di streaming musicale che ormai – si può dire – tiene ampiamente testa a Youtube Music.

Ma se della vita lavorativa di Daniel Ek si sa ormai tutto, anche con il rilascio della miniserie Netflix The Playlist, della sua vita privata invece si è sempre parlato un po’ poco.

Il giovane imprenditore alla guida di una società che vale ormai un miliardo di sterline, è anche felicemente sposato con Sofia Levander. Ma di chi si tratta?

Sofia Levander è una scrittrice svedese che ha per lo più lavorato, nel corso della sua carriera, come giornalista, nello specifico nell’ambito della finanza.

Ha conseguito una laurea in Media e Comunicazione presso l’Università di Stoccolma e un diploma in Media e Pubblicità presso la Pace University di New York.

Sofia, per via del suo lavoro, ha viaggiato spesso in tutto il mondo, scrivendo di economia nazionale e internazionale, e ha lavorato per la rivista SmartMoney del Wall Street Journal.

Nel 2018 ha pubblicato il suo libro, una sorta di diario sincero e forte di memorie, intitolato “La ragazza del campo minato”, in cui ha raccontato le sue esperienze di reporter in Libia sotto il governo del colonnello Gheddafi.

Sofia Levander: il matrimonio con Daniel Ek

Da ciò che sappiamo, l’età precisa di Sofia Levander non è nota, ma pare che abbia tre anni in più di Daniel Ek, dunque dovrebbe averne circa 42.

Pare che i due si siano frequentati per diversi anni, sebbene per quanto riguarda la loro storia d’amore si sappia un po’ poco. Ciò che è certo, è che Sofia e Daniel si sono sposati nel 2016 sul lago di Como, con una lista di invitati non da poco. Infatti, questa includeva anche il fondatore di Facebook , Mark Zuckerberg, e l’artista vincitore di un Grammy Award, Bruno Mars. Quest’ultimo si è anche esibito nel corso del ricevimento: insomma, una colonna musicale non da poco per i novelli sposi.

Pare che Sofia Levander abbia deciso di attraversare la navata sulle note commoventi della canzone November Rain dei Guns N Roses e che ad officiare la cerimonia sia stato nientemeno che l’attore Chris Rock. Contornati da amici, i due hanno quindi avuto delle nozze da sogno, in compagnia di volti più o meno noti al grande pubblico.

Da ciò che sappiamo, la coppia ha anche due figlie di nome Elissa e Colinne. Sebbene dei dettagli familiari e amorisi di Sofia e Daniel si sappia dunque solo ciò che è trapelato in occasione delle nozze, sappiamo invece con certezza che anche lei ha un patrimonio di un certo calibro: circa 2 milioni di dollari. Sebbene quello del marito raggiunga cifre decisamente più vertiginose… ma insomma, quel che conta è che l’amore c’è!