Che tempo che fa: Anticipazioni e Ospiti Speciali con Renato Zero e Gino Cecchettin

La trasmissione Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio, si prepara a regalare al pubblico un’altra serata memorabile. Domenica 16 novembre, il programma andrà in onda dalle 19:30 sul canale NOVE e in streaming su Discovery+, promettendo un mix di intrattenimento e approfondimenti.

Ospiti d’eccezione

Tra i protagonisti di questa puntata, spicca la presenza di Renato Zero, uno dei più iconici artisti della musica italiana. Con una carriera che dura da ben 58 anni e oltre 55 milioni di dischi venduti, il ‘Re dei Sorcini’ presenterà il suo nuovo album, L’ORAZERO, e anticiperà le date del suo atteso tour, L’Orazero Tour 2026, che lo porterà nei palasport di tutta Italia.

Un messaggio di speranza

Un altro ospite di grande rilevanza sarà Gino Cecchettin, che parlerà della sua esperienza personale a due anni dal doloroso femminicidio della figlia, Giulia. Insieme ai suoi figli, ha fondato la Fondazione Giulia Cecchettin, con l’intento di promuovere la parità di genere e combattere la violenza sulle donne. La sua presenza nella trasmissione coincide con la prossima Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prevista per il 25 novembre, e rappresenta un’importante occasione per riflettere su un tema di grande attualità.

Intrattenimento e cultura

La serata non sarà solo dedicata a temi drammatici, ma offrirà anche momenti di leggerezza e divertimento. Sul palco di Fazio si esibiranno Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri, protagonisti della commedia natalizia Natale senza Babbo, in cui interpretano rispettivamente Babbo Natale e sua moglie Margaret. Questi due artisti porteranno la loro brillantezza sul palco, intrattenendo il pubblico con aneddoti e curiosità dal dietro le quinte della produzione.

Altri ospiti illustri

Il programma avrà anche la partecipazione di personalità di spicco come Corrado Formigli, Don Davide Banzato, che presenterà il suo libro Il coraggio di scegliere – Il mio viaggio con sant’Agostino, e l’economista Carlo Cottarelli. Inoltre, saranno presenti anche il giornalista Massimo Giannini, il microbiologo Roberto Burioni, il presidente della Fondazione Humanitas Alberto Mantovani e lo scrittore Michele Serra.

Momenti speciali

Il programma si concluderà con la sezione Il Tavolo, un appuntamento ormai iconico del format.

Qui, il pubblico potrà assistere a momenti di pura comicità, grazie alla presenza di volti noti come Nino Frassica, Mara Maionchi, e la Gialappa’s Band. Non mancheranno anche nomi come Iva Zanicchi, che presenterà il suo libro di cucina Quel profumo di brodo caldo – La mia cucina dei ricordi, e altre celebrità come Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, e Giucas Casella.

Insomma, l’appuntamento di domenica 16 novembre si preannuncia ricco di emozioni, riflessioni e momenti di svago, rendendo Che tempo che fa un programma imperdibile per tutti gli amanti dello spettacolo e della cultura italiana.