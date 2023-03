L’8 marzo 2023 si avvicina e come ogni anno si celebra la Giornata internazionale dei diritti della donna. Per l’occasione, come spesso accade, anche la televisione e le piattaforme streaming si impegnano per proporre titoli inerenti alla ricorrenza. Scopriamo insieme che cosa potere vedere e quali sono i titoli disponibili.

8 marzo 2023: che cosa vedere su Netflix nella Giornata internazionale della donna

L’8 marzo 2023 si celebra la Giornata internazionale dei diritti della donna e anche le piattaforme streaming si sono impegnate per celebrarla al meglio. Sono infatti numerosi i titoli che Netflix propone in tale data, dove a essere protagoniste sono proprio le donne. Tra film e serie-tv selezionate, Netflix propone una biblioteca femminile tutta da scoprire.

Le serie-tv da vedere l’8 marzo 2023 su Netflix

La legge di Lidia Poët

La storia della nuovissima serie-tv è ambientata nella bella Torino di fine 1800. Una sentenza della Corte d’Appello della città dichiara illegittima l’iscrizione di Lidia Poët all’albo degli avvocati, impedendole di esercitare liberamente la sua professione solo perché donna.

L’imperatrice

Si racconta la storia della ribelle Elisabetta (Sissi) e del suo incontro con Francesco Giuseppe, che ribalta completamente gli ordini della corte viennese.

La regina Carlotta, una storia di Bridgerton

Si tratta del prequel della nota serie-tv Bridgerton. Qua si parla della salita al trono della regina Carlotta e si raccontano tutte le vicende della sua storia, amore compreso.

La regina degli scacchi

La protagonista è Beth Harmon, giovane ragazza dall’intelligenza incredibile che si fa strada nel mondo maschile degli scacchi.

Self Made: la vita di Madame C.J. Walker

Qui la protagonista è una donna afroamericana che è riuscita a cambiare il mondo del business negli USA, divenendo la prima donna nera a diventare milionaria.

Le ragazze del centralino

Siamo a Madrid nel 1928: la compagnia telefonica nazionale assume un gruppo di ragazze in cerca di lavoro e la storia si concentra su 4 di loro, pronte a muovere una rivoluzione importante.

I film da vedere l’8 marzo 2023 su Netflix

Enola Holmes 2

La sorella del famoso Sherlock torna a lottare per costruirsi una vita lontana dalle convenzioni sociali del suo tempo. L’investigatrice apre la sua agenzia investigativa e la sua carriera comincerà a prendere il volo.

Persuasione

Qui la protagonista è Dakota Johnson nei panni di una giovane ragazza di nome Anne Elliot. Anticonformista e ribelle, la ragazza è pronta a prendere in mano la sua vita e ad andare contro la sua famiglia.

L’amante di Lady Chatterley

Dopo avere sposato Sir Clifford Chatterley, Corinne prende il titolo di Lady Chatterley e comincia una nuova vita ricca di sfarzi e privilegi. Tutto cambia al ritorno del marito dalla prima guerra mondiale: che cosa accadrà alla sua vita?

Roxanne Roxanne

La protagonista è una campionessa di battaglie rap: a soli 14 anni Roxanne Shantè si troverà a destreggiarsi nel mondo delle ingiustizie di genere e a doversi difendere anche dalla famiglia.

Un amore segreto

Questo è un docu-film che racconta le vicende amorose tra Terry Donahue e Pat Henschel, durata quasi 70 anni.

Laerte

Laerte Coutinho racconta tutto il suo percorso alla scoperta del mondo femminile, con particolare attenzione a quello che è stato il suo percorso di transizione.

Ladies First

Un altro docu-film molto intenso che racconta la vita reale delle donne in India, dove i diritti sembrano (e sono) un’utopia concreta. Proprio in India, però, c’è Deepika Kumari, arciere donna migliore a soli 18 anni.

Gunjan Saxena, the Kargil Girl

La protagonista è una tenente di volo e il film racconta la vita della giovane e tutti i suoi enormi sacrifici per diventare la prima donna pilota da combattimento indiana. La sua storia ha fatto la storia.

La maratoneta con i sandali

Si chiude con un docu-film su Lorena Ramirez, una donna che abita in Messico e che oltre a lavorare nei campi ha una grande passione: correre le maratone.

L’8 marzo è tutti i giorni, ricordiamolo sempre.