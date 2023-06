Al Gran Premio di Monaco Charlotte Casiraghi ha sfoggiato un rossetto rosso fragola che è divenuto subito di tendenza e prefetto per l’estate. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Charlotte Casiraghi, rossetto rosso fragola per il Gran Premio di Monaco: il beauty look

Il 28 maggio 2023 si è svolto l’ottantesimo Gran Premio di Monaco. I Grimaldi non potevano certo mancare a questo evento ma, di tutta la royal family, ad attirare tutte le attenzioni è stata Charlotte Casiraghi, la figlia secondogenita della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi. Charlotte ha sfoggiato un rossetto color rosso fragola, molto brillante, più chiaro del rosso ciliegia e freddo quanto basta. Il beauty look scelto è fresco e luminoso, inoltre il rossetto color rosso fragola si adatta perfettamente agli incarnati freddi, come nel caso di Charlotte Casiraghi, e ai capelli castani.

La trentaseienne Charlotte è stata accompagnata al Gran Premio di Monaco dal marito Dimitri Rassam e dai due figli, Raphaël Elmaleh, avuto dal precedente marito Gad Elmaleh, e Sacha. Presenti anche i fratelli di Charlotte con le rispettive mogli, Andrea con Tatiana Santo Domingo e Pierre con Beatrice Borromeo. Ovviamente non potevano mancare il Principe Alberto II, secondogenito e unico figlio maschio di Ranieri III di Monaco e di Grace Kelly e la principessa Charlene. Charlotte non ha stupito tutti solamente per il rossetto rosso fragola, ma anche l’outfit è stato impeccabile: un abito maxi leggerissimo, firmato Chanel, caratterizzato da una stampa che celebra il Gran Premio di Formala 1 di Monaco. L’abito è di seta e le stampe sono delle tipiche bandierine di partenza, a scacchi bianchi e neri. La scollatura è all’americana mentre la vita è esaltata da una cintura di raso nera. Ai piedi un paio di sandali neri con il tacco. Lo smalto ai piedi è rosso, proprio per richiamare il colore del rossetto.

Charlotte Casirgahi, il rossetto rosso fragola visto al Gran Premio di Monaco è perfetto per l’estate

Charlotte Casiraghi è stata la vera protagonista del Gran Premio di Formula 1 che si è tenuto a Monaco lo scorso 28 maggio. Il suo rossetto color rosso fragola ha davvero conquistato tutti. Questo rossetto, inoltre, è assolutamente perfetto per l’estate, stagione ormai alle porte. Essendo un colore vivace e brillante, più chiaro del rosso ciliegia e freddo quanto basta, risulta essere perfetto per tutte coloro che, come Charlotte, hanno la carnagione neutra o rosata. Il color rosso fragola è però una tinta indefinita, quindi è adatta anche ad altri tipi di incarnato. La texture del rossetto color rosso fragola di Charlotte Casiraghi è lucida e morbida, effetto che però è comunque possibile ottenere attraverso l’uso di idratanti ma anche con lip balm pigmentati o oli pigmentati. Applicando sulle labbra questo rossetto si fa in modo che siano proprio le labbra le assolute protagoniste del nostro make up. Ottime anche le tinte sfumate, ibride e brillanti. Se ancora non avete in casa un rossetto color rosso fragola è arrivato il momento di andare a comprarlo per essere pronte per l’arrivo della stagione estiva.