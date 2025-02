Un evento esclusivo per celebrare l’Italia

Recentemente, la residenza di campagna di Re Carlo III e Camilla a Highgrove ha ospitato un evento straordinario, con la partecipazione di 80 ospiti selezionati. Questa cena, fortemente voluta dal Re e dall’Ambasciatore Italiano nel Regno Unito, Inigo Lambertini, ha avuto come obiettivo principale quello di celebrare le relazioni tra il Regno Unito e l’Italia, nonché l’eccellenza italiana nel campo della gastronomia e della moda sostenibile. Tra gli ospiti d’onore, spiccava la presenza di Stanley Tucci, noto attore e conduttore di programmi dedicati alla cucina italiana, che ha contribuito a rendere l’evento ancora più speciale.

Un menù che racconta l’Italia

Il menù della serata, curato dallo chef Francesco Mazzei, ha offerto piatti tipici della tradizione culinaria italiana, preparati con ingredienti britannici, in linea con i principi dello Slow Food. Tra i commensali, molti volti noti legati all’Italia, come Victoria e David Beckham, e l’attrice Helen Mirren, che trascorre parte dell’anno nella sua casa in Puglia. La presenza di queste celebrità ha reso l’evento ancora più affascinante, sottolineando l’importanza dei legami culturali tra i due paesi.

Moda sostenibile e impegno sociale

La cena ha visto anche la partecipazione di importanti imprenditori della moda italiana, tra cui Brunello Cucinelli, Maurizio Marinella, Donatella Versace e Renzo Rosso. Quest’ultimo ha celebrato l’ingresso di Diesel nella Fashion Task Force, un’iniziativa presieduta da Federico Marchetti, dedicata alla sostenibilità nel settore della moda. La Sustainable Markets Initiative, fondata da Re Carlo a Davos, ha come obiettivo quello di promuovere progetti innovativi per raggiungere gli Obiettivi dell’Agenda 2030. La Fashion Taskforce, nata nel 2021, si propone di affrontare le sfide della sostenibilità attraverso un approccio collaborativo e innovativo.

Un futuro sostenibile per la moda

Durante la cena, Federico Marchetti ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i vari attori del settore, affermando che l’impegno di Renzo Rosso e del suo team sarà fondamentale per rafforzare l’agenda della Fashion Task Force. L’incontro ha rappresentato un’opportunità unica per discutere di agricoltura rigenerativa, tracciabilità e innovazione nel campo della moda. Con la partecipazione di marchi come Diesel e HModa, l’evento ha messo in luce l’importanza di un approccio sostenibile e responsabile nell’industria della moda, un tema sempre più rilevante nel panorama attuale.