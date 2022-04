Dopo ore di assenza dai social Cecilia Rodriguez si è sfogata con i fan e ha svelato di aver subito un furto.

Cecilia Rodriguez: il furto

Ancora una volta Cecilia Rodriguez ha subito un grave furto: al momento non è dato sapere cosa i ladri abbiano sottratto alla showgirl, quel che è certo è che proprio a causa del furto lei si sarebbe allontanata per diverse ore dai social, salvo poi spiegare ai fan: “Ieri non è stata una bellissima giornata.

Non mi piace condividere cose brutte, ma mi hanno rubato ancora una volta”, e ancora: “Non ho niente da dire”.

A seguire Cecilia si è recata all’Isola dei Famosi per sostenere suo padre Gustavo e il fratello Jeremias, che sono naufraghi del reality show.

Il primo furto

Qualche mese fa era stato proprio Gustavo Rodriguez a sventare un tentativo di furto compiuto presso il temporary shop di sua figlia Cecilia Rodriguez e della sorella Belen.

Le due, a seguire, avevano lodato e ringraziato il padre via social. A quanto pare Gustavo aveva personalmente seguito i ladri ed era riuscito a farsi restituire la merce rubata, che aveva poi riportato in negozio.

Come Cecilia Rodriguez anche numerosi altri vip hanno denunciato di esser stati vittima di episodi simili attraverso i social e in tranti tra i fan hanno espresso loro solidarietà. Cecilia svelerà ulteriori dettagli sull’ultimo furto da lei subito? Sulla questione al momento non è dato sapere di più e i fan della modella sono impazienti di avere ulteriori notizie.