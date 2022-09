Alessandro Cecchi Paone ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia con Simone, il fidanzato 26enne con cui ha trascorso le vacanze in Costiera Amalfitana.

Alessandro Cecchi Paone: il fidanzato 26enne

Nonostante abbiano ben 34 anni di differenza Alessandro Cecchi Paone e il suo fidanzato Simone sembrano essere più felici che mai.

Dato che la storia è iniziata da relativamente poco il divulgatore e conduttore ha preferito non sbilanciarsi sui suoi sentimenti per il ragazzo, ma ha anche confessato alcuni retroscena sulla loro liaison, sbocciata grazie ai social. Simone infatti avrebbe contattato Paone attraverso i suoi canali ufficiali e poco tempo dopo i due avrebbero fissato il loro primo appuntamento. Il ragazzo, stando a quanto affermato da Cecchi Paone, sarebbe stato etero fino a poco tempo fa e solo di recente avrebbe avuto una storia con un uomo prima di conoscere lui.

“Mi ha cercato lui su Instagram qualche mese fa.

Ci saremmo dovuti vedere in una città intermedia tra Roma e il posto in cui vive lui, che per il momento tengo riservato. Mi erano piaciute le sue foto, quello che scriveva su Instagram e abbiamo deciso di conoscerci”, ha confessato, e ancora: “È un ragazzo molto giovane ma ha già una bella esperienza in campo sentimentale. Come me, nasce etero con delle storie anche importanti. È una persona molto semplice che non ha niente a che fare con questo mondo.

Lavora nell’azienda agricola di famiglia. Mi ha cercato proprio perché aveva vissuto il mio stesso percorso e voleva confrontarsi.”

La storia tra i due è destinata a durare? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più.