Caterina Murino ed Edouard Rigaud accolgono il loro bambino: nasce Demetrio Tancredi

Nel mese di agosto, la celebre attrice sarda Caterina Murino e il suo compagno Edouard Rigaud hanno accolto un nuovo membro nella loro famiglia: il piccolo Demetrio Tancredi. La loro storia d’amore, iniziata nel 2016, è caratterizzata da un profondo rispetto della privacy e da una sobria eleganza, lontano dai riflettori.

Caterina, originaria di Cagliari e nata nel 1973, si è affermata nel panorama cinematografico europeo. La sua carriera ha preso il volo con il film Casino Royale nel 2006, dove ha interpretato una delle prime Bond girl italiane.

Da quel momento, la sua presenza è diventata una costante nel cinema d’autore e nelle produzioni internazionali, spaziando dall’Italia alla Francia, dove attualmente vive.

Due vite che si intrecciano

Il compagno di Caterina, Edouard Rigaud, è un avvocato francese con un background accademico di prestigio. Dopo aver conseguito la laurea in diritto commerciale e in contenzioso immobiliare, ha lavorato con alcuni degli studi legali più rinomati. Nonostante il suo brillante percorso professionale, Edouard ha scelto di rimanere in secondo piano, lasciando che fosse la sua compagna a parlare della loro relazione.

Un amore discreto

Rigaud, alto e con uno sguardo penetrante, condivide con Caterina passioni comuni come l’amore per i gatti, la fotografia e i viaggi. La coppia risiede nel suggestivo quartiere di Montmartre a Parigi, in una casa che l’attrice definisce un “rifugio pieno di luce e calma”. Questo ambiente sereno ha fatto da sfondo ai loro momenti più intimi, anche durante il lungo periodo di lockdown, dove hanno trovato conforto in attività quotidiane come cucinare e guardare film insieme.

Il desiderio di una famiglia

In un’intervista rilasciata al magazine F, Caterina ha descritto il loro incontro come un evento che ha cambiato la sua vita. “Con Edouard ho voglia di costruire”, ha dichiarato, esprimendo il suo desiderio di un futuro insieme. Ha anche espresso gratitudine per la ex moglie di Edouard, definendola un regalo per la sua vita, poiché la loro separazione ha aperto la strada a questo amore.

Un sogno realizzato

Il sogno di diventare madre per la Murino non è stato semplice. Nonostante l’età avanzata, la coppia ha affrontato insieme le sfide che si sono presentate. Finalmente, nel mese di agosto, la sua determinazione ha dato i frutti sperati con la nascita di Demetrio Tancredi. Caterina ha sottolineato come questo traguardo sia stato possibile grazie all’impegno del suo medico e alla loro perseveranza.

Ora, insieme ai loro adorati gatti, la famiglia si è ampliata, portando una nuova luce nelle loro vite. La nascita di Demetrio rappresenta non solo una realizzazione personale, ma anche un nuovo capitolo ricco di amore e speranza per il futuro.