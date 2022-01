Finalmente disponibile anche in chiaro, il 5 Gennaio è andato in onda su TV8 Friends: the reunion. I sei protagonisti della sitcom più amata di sempre sono tornati sul set dove tutto è iniziato, 17 anni dopo la messa in onda dell’ultima puntata.

Gli anni sono passati, ma il carisma no: i fan continuano ad amare il cast di Friends, ieri e oggi. Ma ecco come sono cambiati nel corso degli anni e i nuovi progetti intrapresi dopo il finale dello show.

Il cast di Friends ieri e oggi: Jennifer Aniston

La magnifica interprete di Rachel Green: se c’è qualcuno che sembra essere invecchiato di soli pochi giorni è proprio lei, Jennifer Aniston. Guardando le foto del cast di Friends fra ieri e oggi, l’attrice americana non dimostra affatto i suoi 52 anni.

Le rughe ci sono ma davvero poche, e lo sguardo deciso è rimasto lo stesso dalla gioventù.

L’iconico caschetto scalato è stato sostituito da un taglio di capelli più lungo, ma per il resto l’aspetto della star sembra quasi invariato. Dopo Friends ha recitato in numerosi film di successo, soprattutto commedie, diventando una delle celebrità più famose di Hollywood.

Matt LeBlanc

L’attore che interpretava Joey Tribbiani dimostra un po’ di più il passaggio del tempo, nonostante l’età non abbia certo diminuito il suo fascino. Matt LeBlanc oggi sembra quasi irriconoscibile, i capelli sono decisamente più corti e sono evidenti anche un po’ di stempiature. Il viso mostra diversi degni del tempo, ma la simpatia sembra rimanere la stessa.

Dopo il successo del suo personaggio in Friends aveva ottenuto uno spin off: Joey. Il progetto però è durato solo pochi anni. Si è dedicato a diversi altri progetti per la tv nel corso degli anni, e nel 2012 ha ottenuto un Golden globe.

Il nuovo look di Courteney Cox

Un’altra star che sembra non sentire affatto il passaggio degli anni è Courteney Cox, che in Friends interpretava la bellissima Monica Geller. Qualche rughetta segna ora il suo viso, che per il resto ha mantenuto lo stesso fascino. I lineamenti si sono un po’ sfinati dandole un look più maturo, ma lo sguardo magnetico è ancora lo stesso.

In seguito a Friends ha continuato a recitare; è stata la protagonista della serie tv Cougar Town dal 2009 al 2015, e ha recitato in diversi episodi della serie cinematografica comica Scream. Ha recitato anche come un personaggio ricorrente nel serial medico Scrubs.

David Schwimmer

Fra gli attori di Friends che non sono cambiati troppo fra ieri e oggi c’è anche David Schwimmer, che all’epoca interpretava l’interesse amoroso di Rachel e fratello di Monica, Ross Geller. Ad eccezione di alcune rughe sul viso, l’attore sembra aver mantenuto lo stesso aspetto della sua gioventù. Soprattutto grazie al taglio di capelli a spazzola, che lo fanno quasi sembrare lo stesso di anni fa.

Ha continuato la sua carriera come attore, recitando a teatro e arrivando fino a Broadway. Ha lavorato in tante altre serie tv, come American Crime Story e Will & Grace: il ritorno. Si è dedicato anche al doppiaggio e il suo lavoro più celebre è la serie animata Madagascar, in cui presta la voce alla giraffa Melman.

Lisa Kudrow

Il suo personaggio era l’iconica Phoebe Buffay, eccentrica e sempre esilarante. Lisa Kudrow ha mantenuto lo stile che aveva all’epoca con il passare degli anni, caratterizzato dal taglio di capelli biondo. L’aspetto è quasi quello di 17 anni fa, salvo qualche ruga nella zona occhi e sulla fronte.

Nella sua carriera di attrice non ha più recitato in ruoli importanti come quello in Friends, ma ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Recentemente è comparsa nella serie tv Unbreakable Kimmy Schmidt e nel film Netflix Death to 2020.

Matthew Perry

Nel cast di Friends il personaggio che ha subito più cambiamenti fra ieri e oggi è sicuramente quello di Chandler Bing. Interpretato da Matthew Perry, sembra aver perso il fascino che lo contraddistingueva durante gli anni d’oro dello show. L’avanzare del tempo, alcune operazioni e un problema di dipendenza dagli antidolorifici lo fanno apparire ai nostri occhi come un’altra persona.

Dopo il 2004 ha continuato a lavorare nel mondo del cinema e delle serie tv. Dopo l’esperienza e la lotta contro l’uso di droghe e alcol ha aperto in quella che era la sua casa di Malibu un rifugio per i tossicodipendenti per aiutarli nel percorso di guarigione.