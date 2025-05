Un angolo di paradiso in Sardegna

Nel cuore della Sardegna, tra rocce millenarie e la macchia mediterranea, si trova Casa Stella, una villa che rappresenta un perfetto equilibrio tra design contemporaneo e rispetto per l’ambiente. Questo rifugio poetico è stato concepito per integrarsi armoniosamente con il paesaggio circostante, creando un’atmosfera di serenità e bellezza. Ogni dettaglio della villa è pensato per riflettere la luce e la natura, rendendo l’esperienza abitativa unica e coinvolgente.

Design che racconta una storia

Casa Stella è il frutto della visione di Ivan Baj, designer e fondatore di Arcade Paris, insieme all’architetto Alberto Ponis, noto per la sua sensibilità verso l’architettura vernacolare. La villa è un esempio di come l’architettura possa dialogare con il territorio, rispettando la storia e la cultura del luogo. La scelta di materiali grezzi e forme semplici conferisce agli interni un’eleganza rustica, mentre i pavimenti in granito rosa e le pareti in malta ruvida raccontano una storia antica che si rinnova in chiave contemporanea.

Un’ode alla luce e alla natura

La luce è un elemento fondamentale in Casa Stella, dove ampie vetrate e spazi aperti creano una connessione diretta con il panorama mediterraneo. Ogni stanza si trasforma in un’opera d’arte, grazie alla luce che si riflette sulle pareti calde, creando un’atmosfera accogliente e rilassante. La villa non è solo un luogo dove vivere, ma un’esperienza sensoriale che invita a contemplare la bellezza della natura circostante. La scelta di non rimuovere alcun albero e di preservare ogni elemento naturale è una testimonianza del rispetto per l’ambiente e della filosofia abitativa che celebra il legame tra terra e architettura.

Un rifugio di creatività e meditazione

Per Ivan Baj, Casa Stella è molto più di un semplice rifugio; è uno spazio creativo dove lavorare in sintonia con il ritmo della natura. Qui, ogni superficie diventa poesia e ogni angolo invita alla meditazione. La villa è un santuario di eleganza rustica, capace di ispirare chi desidera riscoprire il valore della semplicità e del contatto autentico con il paesaggio. Casa Stella si erge come simbolo dell’essenza mediterranea, un invito a rallentare e a vivere in armonia con il mondo naturale.