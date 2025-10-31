Caro Wow: Il Viaggio Emozionante verso il Festival di Sanremo

Caro Wow, talento emergente, è pronto a brillare sul palco di Sanremo con il suo nuovo brano 'Cupido'. Un artista innovativo, capace di toccare il cuore del pubblico con melodie uniche e testi profondi. Non perdere l'occasione di ascoltare la sua musica e scoprire il futuro della scena musicale italiana!

Il concorso musicale Sanremo Giovani rappresenta una vetrina fondamentale per i nuovi artisti della scena musicale italiana. Tra i partecipanti, spicca il nome di Caro Wow, il cui vero nome è Carolina Spreti. Questo articolo esplora la sua storia e il percorso verso il palcoscenico di Sanremo, un sogno coltivato da molti giovani musicisti.

Chi è Caro Wow

Carolina Spreti, meglio conosciuta come Caro Wow, è una giovane artista nata nel 1999.

La sua infanzia è stata caratterizzata da un amore profondo per la musica, che ha sempre fatto parte della sua vita. Durante i viaggi in auto con la famiglia, le melodie di artisti come Claudio Baglioni, Gianna Nannini e Mina accompagnavano le sue giornate, mentre il padre le faceva ascoltare Fabrizio De André.

Negli anni, Carolina ha ampliato i suoi orizzonti musicali, ispirandosi a generi diversi e a nomi di spicco come Billie Eilish, Rosalía e Superorganism.

Questo mix di influenze ha contribuito a formare il suo stile unico, etichettato come cyber-pop.

Il significato del nome d’arte

La scelta del nome Caro Wow ha una storia interessante. Inizialmente, il suo soprannome era Caro.WAV, ispirato ai file audio. Un giorno, un amico la chiamò per errore Wow, e lei decise di adottarlo. Questo cambiamento simboleggia un momento positivo della sua vita, rappresentando la parte più felice e spensierata di Carolina.

Il percorso musicale di Caro Wow

Caro Wow ha iniziato a registrare i suoi primi brani all’età di 17 anni. Nel 2025, ha pubblicato la sua prima canzone, una cover di Miss, che ha attirato l’attenzione. Il 2025 segna un traguardo importante per lei: è stata selezionata come finalista per Sanremo Giovani 2026 con il brano Cupido.

La sua musica è stata ben accolta dalla critica, che ha lodato la sua capacità di mescolare generi e stili diversi.

Nonostante la giovane età, Caro Wow ha già dimostrato di avere un talento straordinario e una personalità carismatica, posizionandosi come una delle promesse più interessanti del panorama musicale italiano.

Le sfide personali di Carolina

Dietro il sorriso e la musica, Carolina ha affrontato sfide significative nella sua vita. In un’intervista, ha rivelato di aver combattuto contro l’anoressia all’età di 15 anni e di aver dovuto affrontare disturbi d’ansia. Queste esperienze l’hanno resa più forte e le hanno permesso di esprimere la sua vulnerabilità attraverso la musica, creando un legame profondo con i suoi fan.

Sanremo Giovani: la competizione

Dal 11 novembre, Caro Wow si esibirà insieme ad altri 23 talenti emergenti nella finale di Sarà Sanremo, dove solo i migliori potranno accedere alla prossima edizione del Festival di Sanremo. La competizione si preannuncia agguerrita, con artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Tra i concorrenti, si trovano nomi come Mimì Caruso e cmqmartina, ognuno con il proprio stile unico e un forte desiderio di emergere. La giuria, composta da esperti del settore musicale, avrà il compito di selezionare i due artisti che parteciperanno alla sezione Nuove Proposte del Festival, rendendo ogni esibizione particolarmente significativa.

Caro Wow è un talento da seguire con attenzione. La sua musica, le sue esperienze e il suo spirito positivo la rendono un’artista completa e promettente, pronta a lasciare un segno nel cuore degli italiani e nella scena musicale internazionale.