Dopo aver messo da parte le acredini vissute all’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro e Marialaura De Vitis si sarebbero riscoperte buone amiche e si sono concesse una giornata alle terme.

Carmen Di Pietro e Marialaura alla terme

Quando Alessandro Iannoni (figlio di Carmen Di Pietro) ha chiarito di non essere interessato a Marialaura De Vitis, mamma Carmen sembra aver messo da parte i dissapori verso la giovane modella, che ha condiviso con lei l’esperienza all’Isola dei Famosi.

Le due negli ultimi mesi si sarebbero sentite spesso e si sarebbero scoperte buone amiche e così, alcuni giorni fa, si sono concesse una giornata in totale relax alle terme. Le due hanno pubblicato alcuni scatti della giornata trascorsa insieme sui social e hanno fatto il pieno di like tra i fan, felici di vedere le loro beniamine di nuovo insieme.

Carmen Di Pietro gelosa

Carmen Di Pietro non ha fatto segreto di essere molto gelosa di suo figlio, Alessandro Iannoni, che per molti versi considererebbe ancora come un bambino.

Lo stesso ex naufrago ha rivelato che sarebbe stata proprio sua madre a mettere in fuga molte delle sue fidanzate: “Lei non ha assolutamente fiducia nelle ragazze che mi si presentano, però lo fa perché, secondo me, lei ha paura che io prima o poi me ne vado di casa e non mi vede più”, ha dichiarato il ragazzo.