Carla Cassola è morta: lutto nel mondo del cinema

L’attrice siciliana Carla Cassola si è spenta a Roma il 24 luglio 2022. Compagna dell’attore Andrea Tidona, aveva preso parte a numerosi film e aveva lavorato anche nel mondo teatrale.

Il mondo dello spettacolo piange Carla Cassola, l’attrice originaria di Taormina che è scomparsa nelle scorse ore a Roma.

Nel corso della sua carriera aveva lavorato per registi del calibro di Tinto Brass, Franco Brusati, Liliana Cavani e Antonio Rezza. Aveva recitato anche in alcuni film horror italiani (come Demonia e La casa nel tempo) e inoltre nel 1993 aveva vinto il Nastro D’Agento per il miglior doppiaggio femminile con il film Orlando. Da tempo era legata all’attore Andrea Tidona.

Sui social in tanti in queste ore stanno dedicando i loro messaggi di cordoglio all’attrice.

La Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha scritto in suo ricordo:

“Addio a Carla Cassola. Va via una grande attrice, una grande artista. Più volte ha riempito con la sua immensa bravura il palco del Teatro Garibaldi, il suo ricordo rimarrà tra queste mura. La Fondazione si stringe per la triste perdita al nostro caro Andrea Tidona e a tutta la famiglia“. L’attrice era estremamente riservata per quanto riguarda la sua vita privata e come lei anche il suo compagno, Andrea Tidona.